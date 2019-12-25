

25 декабря в католических храмах по всему миру вспоминали события, которые положили начало новой эры. Все христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово. Католическое Рождество, кроме католиков, празднуют протестанты всех конфессий и некоторые православные общины.



Рождество Христово символизирует начало земной жизни Бога, который пришел в мир ради спасения человечества. Поэтому для верующих это день надежды, света и добра.



«Этот праздник, наверное, для всех нас – большая радость. Это самый большой праздник, который может быть».



«Мы празднуем рождение Иисуса Христа. Рождество мы всегда проводим вместе с семьей, и желаем друг другу всего самого светлого и доброго».



«Из особенностей — только кутья, в наше время, как говорится, надо успеть сделать. Сил у нас уже не совсем хватает, но самое главное, у нас есть радость, радость от того, что Господь будет с нами, а там, где Господь, – все будет хорошо».



«Сейчас мы пришли в церковь, а вечером соберемся за семейным ужином. Родители моего мужа – православные, и мы ездим к ним, и празднуем вместе и седьмого числа».



«Мы хотим поздравить всех католиков Молдовы с нашим светлым праздником, и пожелать всем людям земли мира, добра, радости, и веры в Бога».