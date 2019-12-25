

Эти новогодние праздники останутся в их памяти на всю жизнь! 11 детей из молдавских домов-интернатов и из социально уязвимых семей вылетели во вторник вечером из Международного аэропорта Кишинева в Москву, чтобы принять участие в хороводе вокруг известной на весь мир Кремлевской елки.



Новогоднее чудо для детей-сирот и детей из социально уязвимых семей началось уже на борту самолета Кишинев-Москва. Руководство авиакомпании решило порадовать ребятню, вручив им милые мягкие игрушки.



ЕКАТЕРИНА – СТЮАРДЕССА



«В канун новогодних праздников компания «Air Moldova» делает небольшой подарок своим самым маленьким пассажирам для того, чтобы порадовать их во время перелета, и, чтобы подарить искреннюю улыбку».



Полученным в начале полета подаркам дети быстро нашли применение: уже спустя буквально пару минут плюшевые собачки в руках ребятни стали отважными рыцарями.



Для этих не избалованных судьбой деток новогоднее путешествие — не просто знаковое событие. Никто из них ранее никогда не летал на самолете. Некоторые честно признались, что вначале было страшновато.



«Мне было страшно, когда самолет начал взлетать»



«Есть, прямо страх».



Однако ожидание встречи с главной новогодней красавицей того стоит, уверены ребятишки.



«Я лечу в Москву, на елку. Очень хочу посмотреть, какая она — московская елка!».



11 молдавских детей отправились на новогоднюю елку в Кремль по приглашению президента России Владимира Путина, а Благотворительный фонд первой леди «Din suflet» взял на себя все дополнительные материальные расходы.