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Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
 

Рождественское чудо


Настоящее чудо произошло предрождественским вечером! Уроженка Гагаузии Наталья Забун вместе с двумя маленькими детьми, спустя год пребывания в сирийском лагере для беженцев «Аль-Хауль», вернулись на Родину. Вечером, 24 декабря ,семья, наконец, воссоединилась: бабушка увидела внуков и обняла свою дочь, которая более 4 лет жила в Сирии. Это стало возможным благодаря личному участию Игоря Додона.

Анна Забун, мать Натальи и бабушка двух ее детей, с нетерпением ждет встречи со своими самыми дорогими и близкими людьми. Слезы радости не скрыть. Еще несколько минут, и женщина, наконец, увидит и сможет прижать к сердцу свою дочь и внуков!

И вот она, долгожданная встреча! Первые объятия и слезы радости. Семья снова вместе!

Последние несколько лет Наталья находилась в крайне затруднительной ситуации. Военные действия, разворачивающиеся в Сирии, унесли жизнь ее супруга, поэтому женщина с двумя маленькими детьми двух и четырех лет, попала в лагерь для беженцев. Больше года мать с малышами жила в нечеловеческих условиях. Но теперь всё это в прошлом! Благодаря неравнодушию и личному вмешательству президента Игоря Додона жизни Натальи Забун и ее детей ничего не угрожает.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я хочу поблагодарить президента Турции, господина Эрдогана. Здесь присутствует и господин посол Турции в нашей стране. Хочу выразить огромную благодарность за оказанную помощь в репатриации этой семьи на Родину. Около года назад ко мне обратилась бабушка этих малышей – мама Натальи, с просьбой помочь им вернуться домой. Наталья с детьми в это время проживали в лагере для беженцев в Сирии, не в самых лучших условиях. Я сразу же обратился к господину Эрдогану, и он, вместе с нашими спецслужбами, сделали всё возможное для того, чтобы эта семья, наконец, вернулась домой».

Главе государства и главе собственной большой семьи не нужно объяснять, что такое переживания и тревога за судьбу детей. Президент рад, что это чудо произошло в канун Нового года и Рождества, и эти долгожданные семейные праздники близкие друг другу люди теперь встретят вместе.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я очень рад, что нам, совместно с нашими турецкими партнерами, удалось осуществить задуманное. Я рад, что Наталья с детьми вернулись до новогодних праздников, и что они встретят их вместе, в кругу семьи!».

Игорь Додон также заверил в том, что забота о наших согражданах, где бы они ни находились, и оказание им помощи в случае необходимости всегда будут для него приоритетами.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я считаю, что президент страны должен заботиться о своих согражданах, вне зависимости от того, где они находятся: в плену у талибов в Афганистане или в лагере для беженцев в Сирии. Где бы ни были наши соотечественники, я буду делать всё возможное для того, чтобы помочь им, буду привлекать к помощи наших партнеров для того, чтобы наши семьи воссоединялись и возвращались домой!».



Опубликовано: 20:00 25/12/2019




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