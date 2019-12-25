

«Праздник Рождества – это, в первую очередь, семейное торжество, прекрасная возможность спокойно возрадоваться любви тех, кто дорог нам, и кому дороги мы. Некоторые наши граждане празднуют Рождество по новому стилю, другие — по старому, а многие — обе даты. Однако важно то, как мы отмечаем эти праздники, что мы делаем, чтобы Рождество Христово помогло раскрыть наши сердца, получить и подарить добро окружающим», - заявил президент Игорь Додон, поздравив всех, кто празднует Рождество по новому стилю 25 декабря.



Глава государства выразил надежду на то, что помыслы всех наших сограждан в эти праздничные дни будут направлены «и на нуждающихся, и на людей, оказавшихся в более сложной ситуации, которым мы, по возможности, могли бы помочь и принести их душам утешение». В свою очередь председатель законодательного органа страны Зинаида Гречаный, которая также выступила с посланием на своей странице в соцсети, пожелала, чтобы «волшебство зимних праздников пробудило в каждом из нас всё самое лучшее и чистое, и пусть нам всем хватит мудрости поделиться радостью с окружающими!». А в праздничном послании премьер-министра Ион Кику прозвучала уверенность в лучшем будущем страны. Душевного света, надежды и веры пожелал премьер каждому жителю. Также глава кабинета министров отметил, что очень хочет, чтобы наши сограждане, проживающие в разных уголках мира, в эти праздничные дни приехали домой, и предпочли остаться на Родине навсегда. В то же время генеральный примар столицы Ион Чебан пожелал всем кишиневцам успешного нового года, полного приятных достижений, светлого Рождества, проведенного с самыми дорогими и близкими людьми, а также здоровья и благополучия.