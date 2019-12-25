Ион Чебан: «Счастливого Рождества всем, кто празднует его по новому стилю!»
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан пожелал счастливого Рождества всем, кто празднует его по новому стилю!
«Пусть этот волшебный праздник принесет вам удачу и радость. Желаю вам незабываемого Рождества рядом с родными, близкими и друзьями, желаю счастья и благополучия в наступающем году.
Уходящий год для всех нас был богат на события, которые сделали нас сильнее и лучше. Желаю всем жителям муниципия Кишинэу года изобилия и свершения всего задуманного.
Только вместе мы сможем осуществить то хорошее, что позволит нам гордиться своей столицей!
С Рождеством и С Новым Годом!» - отметил Чебан.
Опубликовано: 11:40 25/12/2019
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