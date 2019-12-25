

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан пожелал счастливого Рождества всем, кто празднует его по новому стилю!



«Пусть этот волшебный праздник принесет вам удачу и радость. Желаю вам незабываемого Рождества рядом с родными, близкими и друзьями, желаю счастья и благополучия в наступающем году.



Уходящий год для всех нас был богат на события, которые сделали нас сильнее и лучше. Желаю всем жителям муниципия Кишинэу года изобилия и свершения всего задуманного.



Только вместе мы сможем осуществить то хорошее, что позволит нам гордиться своей столицей!

С Рождеством и С Новым Годом!» - отметил Чебан.