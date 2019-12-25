Примэрия Кишинева и спортивные федерации намерены сотрудничать для осуществления совместных проектов
Примэрия Кишинева и спортивные федерации намерены, в скором времени, начать сотрудничество, для совместного осуществления проектов.
Примар Кишинева Ион Чебан отметил на встрече с представителями федераций, что предлагает, чтобы в десятках учебных заведений столицы и пригородов были созданы спортивные секции, где будут практиковаться разные виды спорта.
"Все проекты будут осуществлены на основе государственно-частного партнерства. Мы готовы предлагать, поддерживать и осуществлять. Наша цель - развитие спорта",- отметил примар.
Свою готовность сотрудничать выразили и федерации, представители которых присутствовали на встрече.
Они отметили, что ранее не было конструктивного сотрудничества с местной властью.
Примар Кишинева Ион Чебан отметил на встрече с представителями федераций, что предлагает, чтобы в десятках учебных заведений столицы и пригородов были созданы спортивные секции, где будут практиковаться разные виды спорта.
"Все проекты будут осуществлены на основе государственно-частного партнерства. Мы готовы предлагать, поддерживать и осуществлять. Наша цель - развитие спорта",- отметил примар.
Свою готовность сотрудничать выразили и федерации, представители которых присутствовали на встрече.
Они отметили, что ранее не было конструктивного сотрудничества с местной властью.
Опубликовано: 11:37 25/12/2019
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