Примэрия Кишинева и спортивные федерации намерены, в скором времени, начать сотрудничество, для совместного осуществления проектов.



Примар Кишинева Ион Чебан отметил на встрече с представителями федераций, что предлагает, чтобы в десятках учебных заведений столицы и пригородов были созданы спортивные секции, где будут практиковаться разные виды спорта.



"Все проекты будут осуществлены на основе государственно-частного партнерства. Мы готовы предлагать, поддерживать и осуществлять. Наша цель - развитие спорта",- отметил примар.



Свою готовность сотрудничать выразили и федерации, представители которых присутствовали на встрече.



Они отметили, что ранее не было конструктивного сотрудничества с местной властью.