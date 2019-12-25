«Дорогие друзья!



Пусть Святой праздник Рождества Господня принесет радость и понимание в ваш дом, прощение и любовь в вашу душу.



Пусть волшебство зимних праздников пробудит в каждом из нас все самое лучшее и чистое, и пусть нам хватит мудрости поделиться радостью с окружающими!



Желаю мира и здоровья вам и вашим близким! Благословенных Праздников!» - говорится в поздравлении спикера парламента Зинаиды Гречаный.