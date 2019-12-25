Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила граждан с Рождеством Христовым
«Дорогие друзья!
Пусть Святой праздник Рождества Господня принесет радость и понимание в ваш дом, прощение и любовь в вашу душу.
Пусть волшебство зимних праздников пробудит в каждом из нас все самое лучшее и чистое, и пусть нам хватит мудрости поделиться радостью с окружающими!
Желаю мира и здоровья вам и вашим близким! Благословенных Праздников!» - говорится в поздравлении спикера парламента Зинаиды Гречаный.
Пусть Святой праздник Рождества Господня принесет радость и понимание в ваш дом, прощение и любовь в вашу душу.
Пусть волшебство зимних праздников пробудит в каждом из нас все самое лучшее и чистое, и пусть нам хватит мудрости поделиться радостью с окружающими!
Желаю мира и здоровья вам и вашим близким! Благословенных Праздников!» - говорится в поздравлении спикера парламента Зинаиды Гречаный.
Опубликовано: 11:36 25/12/2019
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