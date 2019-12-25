Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
 

Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила граждан с Рождеством Христовым


«Дорогие друзья!

Пусть Святой праздник Рождества Господня принесет радость и понимание в ваш дом, прощение и любовь в вашу душу.

Пусть волшебство зимних праздников пробудит в каждом из нас все самое лучшее и чистое, и пусть нам хватит мудрости поделиться радостью с окружающими!

Желаю мира и здоровья вам и вашим близким! Благословенных Праздников!» - говорится в поздравлении спикера парламента Зинаиды Гречаный.


Опубликовано: 11:36 25/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Радости и света пожелала жителям Молдовы Зинаида Гречаный
  • Зинаида Гречаный поздравила соотечественников с Пасхой
  • Зинаида Гречаный: Дорогие женщины, пусть все ваши мечты сбываются!
  • Гречаный: «Пусть пасхальные праздники придадут вам силы преодолеть все преп ...
  • Гречаный: Желаю, чтобы чудо Воскресения Иисуса освещало вашу жизнь и принес ...







    • Все новости

    Ион Чебан: «Счастливого Рождества всем, кто празднует его по новому стилю!»
    Примэрия Кишинева и спортивные федерации намерены сотрудничать для осуществления совместных проектов
    Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила граждан с Рождеством Христовым
    Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Рождеством по новому стилю
    Президент поздравил 400 детей из социально уязвимых семей
    Президент проведет «прямую линию» с гражданами в эфире «Первого в Молдове» (ВИДЕО)
    Глава государства промульгировал ряд законов о госбюджете и «бюджете государственного социального страхования»
    Спикер парламента провела встречу с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком
    Вице-претор сектора Ботаника прокомментировал ситуацию с поборами в детском саду №124: «Вопрос взят на контроль!»
    Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
    Директор детского сада на Ботанике требует оплату за аренду актового зала для проведения утренников
    В парламенте прошла благотворительная акция «Волшебство нас объединяет»
    Гречаный: Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между парламентом Молдовы и Народным собранием Гагаузии
    Президент: В Молдове будут построены еще 1-2 аэропорта (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
    Ион Чебан: "Мы будем уделять спорту больше внимания, чтоб развивать это направление в учебных заведениях"
    В Кишиневе открылся еще один муниципальный детский сад
    Додон: Незаконная концессия аэропорта Кишинева представляет угрозу для страны и граждан Молдовы
    Игорь Додон вручил премии лучшим шахматистам страны
    Выступление президента Игоря Додона по случаю юбилея образования Гагаузской автономии
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     