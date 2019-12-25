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Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Рождеством по новому стилю



Поздравление президента Игоря Додона по случаю Рождества по новому стилю:

«Праздник Рождества – это и семейное торжество, хорошая возможность спокойно возрадоваться любви тех, кто нам дорог. Некоторые наши граждане празднуют Рождество по новому стилю, другие по старому, а многие – обе даты. Однако важно то, как мы отмечаем эти праздники, что мы делаем, чтобы Рождество Христово помогло нам раскрыть наши сердца, получить и подарить добро окружающим.

Пусть наши помыслы в эти дни будут направлены и на нуждающихся, на людей, оказавшихся в более сложной ситуации, которым мы по возможности могли бы помочь и принести их душам утешение.

Всем счастливого Рождества и веселых праздников!» - говорится в поздравительном послании главы государства.



Опубликовано: 11:32 25/12/2019

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