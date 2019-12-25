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Президент поздравил 400 детей из социально уязвимых семей


Глава государства поздравил с зимними праздниками около 400 детей из социально уязвимых семей. Дети приехали в Администрацию Президента из всех районов страны, включая Гагаузию и приднестровский регион.

Для юных гостей была проведена короткая экскурсия по зданию; они ознакомились с работой Администрации и стали зрителями великолепного представления, подготовленного Президентским оркестром и маленькими артистами ансамбля “Picături Muzicale”.

Пожелал всем светлых праздников и счастливого Нового года! От Благотворительного фонда Первой леди “Din Suflet” детям были сделаны новогодние подарки. Кроме того, детей угостили фруктами и сладостями.

В завершение праздничного мероприятия отметил, что буду и далее прилагать усилия для оказания поддержки всем детям Республики Молдова и создания наилучших условий жизни для них.


Опубликовано: 11:30 25/12/2019

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