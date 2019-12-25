Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
 

Президент проведет «прямую линию» с гражданами в эфире «Первого в Молдове» (ВИДЕО)



Глава государства проведет 26 декабря «прямую линию»с гражданами в эфире «Первого канала в Молдове». Все жители Молдовы смогут задать вопросы президенту по номерам телефона: 022809710, 022809711, 022809705, 022809717.

Также президент ответит на видеовопросы граждан из разных уголков Молдовы. Не пропустите!




Опубликовано: 11:27 25/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • АНОНС! Игорь Додон проведет «Прямую линию» с гражданами
  • Президент проведет традиционную “прямую линию” в “Одноклассниках”
  • Президент Игорь Додон проведет прямую линию с гражданами в социальной сети ...
  • Президент проведет 19 апреля очередную прямую линию с гражданами
  • Сегодня, в 19.00 президент Республики Молдова Игорь Додон проведет прямую л ...







    • Все новости

    Ион Чебан: «Счастливого Рождества всем, кто празднует его по новому стилю!»
    Примэрия Кишинева и спортивные федерации намерены сотрудничать для осуществления совместных проектов
    Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила граждан с Рождеством Христовым
    Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Рождеством по новому стилю
    Президент поздравил 400 детей из социально уязвимых семей
    Президент проведет «прямую линию» с гражданами в эфире «Первого в Молдове» (ВИДЕО)
    Глава государства промульгировал ряд законов о госбюджете и «бюджете государственного социального страхования»
    Спикер парламента провела встречу с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком
    Вице-претор сектора Ботаника прокомментировал ситуацию с поборами в детском саду №124: «Вопрос взят на контроль!»
    Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
    Директор детского сада на Ботанике требует оплату за аренду актового зала для проведения утренников
    В парламенте прошла благотворительная акция «Волшебство нас объединяет»
    Гречаный: Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между парламентом Молдовы и Народным собранием Гагаузии
    Президент: В Молдове будут построены еще 1-2 аэропорта (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
    Ион Чебан: "Мы будем уделять спорту больше внимания, чтоб развивать это направление в учебных заведениях"
    В Кишиневе открылся еще один муниципальный детский сад
    Додон: Незаконная концессия аэропорта Кишинева представляет угрозу для страны и граждан Молдовы
    Игорь Додон вручил премии лучшим шахматистам страны
    Выступление президента Игоря Додона по случаю юбилея образования Гагаузской автономии
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     