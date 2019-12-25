Президент проведет «прямую линию» с гражданами в эфире «Первого в Молдове» (ВИДЕО)
Глава государства проведет 26 декабря «прямую линию»с гражданами в эфире «Первого канала в Молдове». Все жители Молдовы смогут задать вопросы президенту по номерам телефона: 022809710, 022809711, 022809705, 022809717.
Также президент ответит на видеовопросы граждан из разных уголков Молдовы. Не пропустите!
Опубликовано: 11:27 25/12/2019
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: