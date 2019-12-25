

Глава государства проведет 26 декабря «прямую линию»с гражданами в эфире «Первого канала в Молдове». Все жители Молдовы смогут задать вопросы президенту по номерам телефона: 022809710, 022809711, 022809705, 022809717.



Также президент ответит на видеовопросы граждан из разных уголков Молдовы. Не пропустите!





