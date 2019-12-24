

Финальный аккорд соревновательного сезона 2019 года. Федерация национальной борьбы «Воевод» собрала лучших спортсменов на традиционном чемпионате Молдовы. После 12 месяцев напряженных тренировок спортсмены продемонстрировали свое мастерство на борцовском ковре.



Чемпионат Молдовы по национальной борьбе «Воевод» проходит уже 15-й год подряд. По словам Николая Паскару, президента федерации, турнир дает возможность оценить уровень подготовки спортсменов.



НИКОЛАЙ ПАСКАРУ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ «ВОЕВОД»



«После этих чемпионатов сформируется сборная Республики Молдова по национальной борьбе «Воевод». И именно эти борцы, лучшие из лучших, будут представлять нашу страну на различных соревнованиях за рубежом. Мы видим новые таланты, которые участвуют впервые и имеют отличные результаты».



В свою очередь, вице-президент федерации Олег Склифос отметил, что 2020 год обещает быть насыщенным для всех спортсменов — впереди сложные соревнования и новые проекты.



ОЛЕГ СКЛИФОС, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ «ВОЕВОД»



«Мы стараемся, чтобы каждый раз чемпионат был настоящим праздником для нашей молодежи. Мы желаем им дальнейших успехов, и, пользуясь случаем, хочу поздравить весь спортивный мир, всех, кто прославляет страну, вне зависимости от вида спорта».



В последнем турнире года выступило более 300 бойцов национальной федерации «Воевод», и ни один из них не ушел без новогодних подарков. Дед Мороз поздравил юных спортсменов и руководителей федерации с праздниками и пожелал им новых спортивных побед в будущем году.