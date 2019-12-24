

Лучшие шахматисты, наставники и судьи получили призы и премии. Национальная федерация подвела итоги 2019 года. А лауреатов лично наградил президент Молдовы, глава федерации Игорь Додон.



Доволен ли президент развитием шахмат в стране? Как глава государства оценивает выступление представителей Молдовы на международной арене и кого признают лучшим? Церемония чествования лауреатов шахматного года дала ответы на главные вопросы. Итоги подвел президент страны, глава федерации Игорь Додон.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Хочу поздравить всех вас с довольно успешным для молдавских шахмат годом. Считаю, что мы добились очень хороших результатов. Порадовала молодежь, наше подрастающее поколение. В этом году нашим ребятам удалось выступить в большинстве важнейших международных турниров. Все 8 лет, что я возглавляю федерацию шахмат, наши дети, ведущие молдавские игроки, регулярно выступают в главных зарубежных соревнованиях».



Похвалив шахматистов, президент наградил лучших игроков года. Начали с самых юных. Ими стали Андрей Губин и Елена Киоса. А лучший международный результат в 2019-ом показали Иван Скицко и Валентина Вербин.



ВАЛЕНТИНА ВЕРБИН, ШАХМАТИСТКА



«Думаю, уходящий год для меня — очень успешный. Я очень удачно выступила на чемпионате Европы среди школьников. Остаются еще несколько невыполненных задач. Надеюсь в 2020-ом добиться поставленных целей».



Лучший шахматист 2018-го года Дмитрий Светушкин в 2019-ом отличился на тренерском поприще, став лучшим наставником Молдовы, а среди арбитров равных не было Василию Сандуляку.



ВАСИЛИЙ САНДУЛЯК, АРБИТР



«Мы начинаем готовить судей национальной категории, стараемся отправлять арбитров на разные турниры международного уровня, где они повышают свой уровень».



Светлана Петренко и Виорел Иордэкеску признаны лучшими шахматистами страны, а «Мисс шахмат» стала Михаэла Котун.



Диплом за вклад в развитие и популяризацию молдавских шахмат получила и еженедельная и единственная в Молдове программа «Школа шахмат», которая второй год выходит на телеканале Accent TV по субботам и воскресеньям.



ОЛЬГА СТАМАТИ, ПРОДЮСЕР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОГРАММ «ACCENT TV»



«Благодарим господина президента за поддержку и высокую оценку. Надеемся, что программа «Школа щахмат» еще сильнее укрепит свои позиции. Хочу поблагодарить федерацию шахмат за сотрудничество, и, не в последнюю очередь, телезрителей, которые отправляют нам сообщения, поддерживают нас. Ваши пожелания всегда в нашем поле зрения. Команда Accent TV постарается успешно реализовать этот проект».



В завершение президент Молдовы поздравил весь шахматный мир с наступающими праздниками.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Я думаю, что следующий год будет очень хорошим для молдавских шахмат. Мы в этом году уже добились неплохих результатов».



Новый соревновательный сезон у шахматистов стартует уже 2 января международным турниром в северной столице.