

По случаю приближающихся зимних праздников Игорь Додон поздравил более 400 детей из социально уязвимых групп. Детвора приехала в Администрацию Президента из всех районов страны, включая Гагаузию и приднестровский регион. Игорь Додон тепло встретил юных гостей.



Для детей была проведена экскурсия по зданию Дворца Президента, после чего они ознакомились с работой Администрации и стали зрителями великолепного представления, подготовленного Президентским оркестром и маленькими артистами ансамбля “Picături Muzicale”.



ЭМИЛИЯ ГОЖА, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА



«У меня раньше не было возможности посетить Президентуру, мы здесь впервые. Дети очень довольны».



«Было бы хорошо, если бы почаще проводили такие праздники. Дети очень впечатлены».



«Мне кажется, что это важно и интересно для нас. Со стороны президента, Игоря Додона, это очень красивый жест в канун зимних праздников».



Президент отметил, что будет и в дальнейшем прилагать необходимые усилия для поддержки всех детей Республики Молдова и создания для них наилучших условий жизни.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Дорогие дети, уважаемые преподаватели и воспитатели! Хочу поздравить вас с наступающими зимними праздниками. Я рад, что вы приняли мое приглашение, посетить президентуру. Хочу пожелать вам здоровья, и счастья в новом году. Я уверен, что следующий год будет еще лучше для наших детей».