

Шестой благотворительный спектакль «Сюрпризы Нового года» собрал на сцене Национальной филармонии знаменитых музыкантов и танцевальные ансамбли. Специальные гости мероприятия, дети из социально уязвимых семей, не только смогли окунуться в сказку и волшебство, но и получили подарки и сладости.



«Сегодня подготовили столько красивых песен».



«Новый год – это счастье, радость и любовь».



Теплые поздравления с наступающими зимними праздниками прозвучали от артистов.



ВИКТОРИЯ ЛУНГУ, ПЕВИЦА



«Мы, артисты, всегда приходим с самыми красивыми песнями. Мы хотим, чтобы всё плохое осталось в уходящем году, а в наступающем было только хорошее. Мы хотим сказку сделать былью. Когда я вижу, что детки улыбаются, поют вместе со мной, я понимаю, что смогла достучаться до их сердец».



АДРИАН ГРАУР, ПЕВЕЦ



«Мы хотим, чтобы каждый ребенок не переставал мечтать, чтобы, несмотря на трудные обстоятельства, дети не теряли хорошего настроения. А взрослым я желаю много здоровья».



АЛЕНА ДУМИНИКЭ, ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИКА



«Неважно, откуда приходят к нам детки, важно то, что каждый ребенок нуждается в любви и заботе. Мы подготовили подарки, там и сладости, и игрушки. Нам бы хотелось, чтобы следующий год был лучше предыдущего, чтобы в их жизни было как можно больше счастливых моментов. Здоровья всем, и с Новым годом!».



ЕВГЕНИЙ БАЛАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТУДЕНТОВ И МОЛОДЁЖИ РМ



«Мы надеемся, что и в дальнейшем артисты и организаторы этого прекрасного проекта смогут устраивать подобные мероприятия, ничего не прося взамен, что они продолжат устраивать настоящую сказку и дарить подарки. Мы способны организовать такой праздник для нескольких сотен ребятишек, а в будущем году всем сердцем хотим подарить такую сказку уже нескольким тысячам».