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Подарок от всего сердца


Новый год — праздник подарков. Что же оригинальное выбрать для друзей и чем удивить родных? Молдавский художник Наталья Островская уверена, что авторская кукла, выполненная и подаренная от всего сердца, будет лучшим подарком для любого человека. Она буквально станет членом семьи и поможет сохранить радость и тепло в доме на протяжении всего года.

По статистике, самые популярные идеи новогодних подарков: парфюмерия, предметы одежды и ювелирные изделия. Но как удивить родных и друзей по-настоящему креативным и необычным сюрпризом? Ответ на этот вопрос знает художник авторской и театральной куклы Наталья Островская.

НАТАЛЬЯ ОСТРОВСКАЯ, ХУДОЖНИК АВТОРСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ

«Самый лучший подарок в 2020 году — это подарок, который поддержит тепло и любовь в семье. Поэтому в этом году у меня почти все куклы начали «рождаться» парами. Кукла – это авторская работа, которая делается в единственном экземпляре. Во-вторых, кукла — это подарок, который передается из поколения в поколение, повышая свою ценность. Например, антикварные куклы сейчас пользуются большим успехом, а ведь раньше они были просто куклы».

Причем, уверена художник, вам не понадобится информация о хобби или предпочтениях человека. Главное, какие чувства вы вложите в подарочную коробку, ведь, как считает Наталья, каждая кукла приживется в доме, и будет, что называется, «служить верой и правдой».

НАТАЛЬЯ ОСТРОВСКАЯ, ХУДОЖНИК АВТОРСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ

«Куклы-парочки, они могут быть ангелами-хранителями, как маленькие домовята или как просто очень милые дети. Я часто замечала, что те, кто начинает делать таких кукол или покупать, то, как правило, происходит пополнение в семействе. Ну и, конечно же, в память о родителях, куклы-старики или куклы с какой-то историей и настроением. Кукла-марионетка, ее можно подарить молодому и подвижному человеку, потому что на самом деле такие работы нравятся людям, которые сами ведут себя, как марионетка».

На какой в итоге подарок падет ваш выбор — решать только вам. Гораздо важнее, чем сам дар, - подчеркнуть, что человек, которому он предназначен, вам дорог, и что вы испытываете к нему самые светлые и искренние чувства.
Новый год — праздник подарков. Что же оригинальное выбрать для друзей и чем удивить родных? Молдавский художник Наталья Островская уверена, что авторская кукла, выполненная и подаренная от всего сердца, будет лучшим подарком для любого человека. Она буквально станет членом семьи и поможет сохранить радость и тепло в доме на протяжении всего года.

По статистике, самые популярные идеи новогодних подарков: парфюмерия, предметы одежды и ювелирные изделия. Но как удивить родных и друзей по-настоящему креативным и необычным сюрпризом? Ответ на этот вопрос знает художник авторской и театральной куклы Наталья Островская.

НАТАЛЬЯ ОСТРОВСКАЯ, ХУДОЖНИК АВТОРСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ

«Самый лучший подарок в 2020 году — это подарок, который поддержит тепло и любовь в семье. Поэтому в этом году у меня почти все куклы начали «рождаться» парами. Кукла – это авторская работа, которая делается в единственном экземпляре. Во-вторых, кукла — это подарок, который передается из поколения в поколение, повышая свою ценность. Например, антикварные куклы сейчас пользуются большим успехом, а ведь раньше они были просто куклы».

Причем, уверена художник, вам не понадобится информация о хобби или предпочтениях человека. Главное, какие чувства вы вложите в подарочную коробку, ведь, как считает Наталья, каждая кукла приживется в доме, и будет, что называется, «служить верой и правдой».

НАТАЛЬЯ ОСТРОВСКАЯ, ХУДОЖНИК АВТОРСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ

«Куклы-парочки, они могут быть ангелами-хранителями, как маленькие домовята или как просто очень милые дети. Я часто замечала, что те, кто начинает делать таких кукол или покупать, то, как правило, происходит пополнение в семействе. Ну и, конечно же, в память о родителях, куклы-старики или куклы с какой-то историей и настроением. Кукла-марионетка, ее можно подарить молодому и подвижному человеку, потому что на самом деле такие работы нравятся людям, которые сами ведут себя, как марионетка».

На какой в итоге подарок падет ваш выбор — решать только вам. Гораздо важнее, чем сам дар, - подчеркнуть, что человек, которому он предназначен, вам дорог, и что вы испытываете к нему самые светлые и искренние чувства.



Опубликовано: 20:00 24/12/2019




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