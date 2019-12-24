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Президент знает, как вернуть сограждан на Родину


Президент сообщил, что многие наши сограждане, работающие за рубежом, к сожалению, не осведомлены о том, что и в Молдове можно неплохо зарабатывать. В обязанности правительства будет входить задача оповестить соотечественников о том, что в стране есть высокооплачиваемые рабочие места. Кроме того, как подчеркнул Додон, в новом году вакансий станет значительно больше, потому что власти Молдовы планируют начать реализацию крупных инфраструктурных проектов.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Очень много наших сограждан, которые работают за рубежом, не знают о тех возможностях, которые открываются в Молдове. Мало кто знает, что в свободной экономической зоне Бельц увеличили зарплату, и в среднем, она составляет 550 евро в месяц. К этому добавьте бесплатный транспорт, питание и хорошие условия. Об этом многие не знают. А сейчас у нас пойдут серьезные инфраструктурные проекты, и нужны будут люди, а их нет в Молдове».

По словам Додона, это будет своеобразная биржа труда, где экономические агенты смогут найти профессионалов, в то время, как наши сограждане смогут выбрать экономического агента, условия и оплата труда у которого будет наиболее привлекательной.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я предлагаю создать такой механизм - это должно делать правительство. Нужно собрать всю информацию от экономических агентов: какие им специалисты нужны и какой объем работы должны выполнять, какую зарплату они готовы предоставлять и на какой срок заключается договор о работе. Мы эту информацию должны собрать в правительстве и всю ее передать по тем населенным пунктам, где наибольшее скопление наших молдаван».

В данной связи, президент уточнил, что подобная биржа труда для наших сограждан будет выгодна и самим молдаванам, и иностранным инвесторам, которые самостоятельно не смогут найти на месте так много квалифицированной рабочей силы. При этом, Додон напомнил, что в Молдове при правительстве функционирует специальное Бюро по связям с диаспорой, и именно его работники и должны будут этим заниматься.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«И, поверьте, очень большое количество людей вернется, потому что люди будут знать, что дома они получают по 400-500 евро, но они находятся рядом с семьей, с детьми, в своем доме – зачем ему сидеть где-то в Москве, где он получает те же деньги, но ему надо платить еще и за съем жилья и за пропитание?».

Стоит отметить, что проблема массового оттока рабочей силы является одной из самых острых, которые на сегодняшний день стоят перед Молдовой. Глава государства намерен приложить все усилия для ее решения.



Опубликовано: 20:00 24/12/2019




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