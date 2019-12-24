Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
 

Додон: вернем аэропорт в ведение государства!


Исключительное право управления Международным аэропортом Кишинева, незаконно сданным правительством Лянкэ в концессию сроком на 49 лет сомнительной компании Avia Invest, имеющей непосредственное отношение к Илану Шору, будет возвращено государству. Об этом заявил глава государства в эфире одного из частных телеканалов, уточнив, что даже если этот судебный процесс займет время, он все равно будет доведен до конца.

Говоря о появившейся информации о том, что у кишиневского аэропорта появился новый концессионер – российский бизнесмен Андрей Гончаренко, президент сообщил, что этот предприниматель изначально был в «одной схеме с Шором», и что у него серьезные проблемы в России, решить которые он пытался за счет ставленников беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Нужно четко обозначить, что этот Гончаренко вместе с Шором изначально был в этой схеме. То есть, это не передача другим, это возвращение обратно Шору, из-за того, что Ротшильд понял, что происходит. Это первое. Во-вторых, оказывается, у этого так называемого инвестора большие проблемы в России. Он подал документы, чтобы получить гражданство Молдовы. Это еще было при Плахотнюке. Это делалось потому, что у него большие проблемы в РФ. И он как-то пытался легализоваться здесь, чтобы уже из Молдовы двигаться куда-то дальше, но не успел, потому что правительство поменялось».

Глава государства подчеркнул, что Международный аэропорт Кишинева был и остается собственностью государства, а компания, взявшая его в концессию сроком на 49 лет, получила только право управлять авиагаванью, но никак не право собственности в отношении этого объекта. Вместе с тем, президент в очередной раз заявил, что власти страны будут добиваться аннулирования соглашения о сдаче аэропорта в концессию.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Аэропорт, как был, так и остался собственностью государства. Это право, что они передают друг другу, – для нас ничего не стоит, потому что на все активы кишиневского аэропорта наложен арест. Мы обсуждали этот вопрос на Совбезе и приняли решение наложить арест для того, чтобы они не смогли всё это распродать. Хотя по закону они не имеют права продажи, потому что это – собственность государства, но чтобы они что-то там не придумали, какие-то залоги, и так далее».

При этом, президент уточнил, что на пути аннулирования сделки о концессии возникло очень много «подводных камней», преднамеренно заложенных в официальные договоры о сдаче в концессию правительством Лянкэ. Однако, по словам главы государства, разрешение этого вопроса, хоть и может затянуться, всё равно будет доведено до конца.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Для нас принципиальный вопрос: мы будем возвращать аэропорт исключительно в ведение государства. Это делается через суд. Конечно, это непросто, потому что есть определенные моменты, которые не были включены в эти договоры, и это намеренно делалось правительством Лянкэ. Конечно, мы должны сейчас «выдернуть» всех, кто занимался этой приватизацией. Я уверен, что новый генпрокурор этим займется».

При этом Додон сообщил, что после того, как правительство Лянкэ в нарушение действующего законодательства сдало аэропорт в концессию, палки в колеса стало вставлять и союзническое тогда правительство Майи Санду.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы знаем, где они встречались, и это тоже показательно, но я пока об этом говорить не буду, еще не время. И после того, как Ротшильд взял на себя обязательства, они дали по тормозам. Мы ничего в судах не могли найти, потому что правительство Санду просто все приостановило. И сейчас, когда пришло новое правительство, оно сказало, что мы доведем это до конца, но чтобы вы не думали, что будет монополия. И когда мы еще один аэропорт откроем, они — сразу в кусты».

Президент выразил уверенность в том, что открытое желание правительства Иона Кику разрушить созданную на протяжении десятилетий монополию на авиаперелеты напрямую повлияло на решение Натаниэля Ротшильда отказаться от покупки 95% акций Avia Invest. По словам главы государства, приобретение права управления кишиневским аэропортом в условиях отсутствия монополии абсолютно невыгодно европейскому магнату, потому что тогда у населения Молдовы появится выбор авиаперевозчика, и с населения невозможно будет взимать этот немыслимо дорогой аэропортовый сбор в размере 9 евро. Подводя итог, Игорь Додон заверил в том, что власти страны сделают всё для того, чтобы исключительное право управления Международным аэропортом Кишинева вернулось государству, а также, чтобы открыть еще как минимум 1-2 аэропорта на территории нашей страны.



Опубликовано: 20:00 24/12/2019




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
 