

Исключительное право управления Международным аэропортом Кишинева, незаконно сданным правительством Лянкэ в концессию сроком на 49 лет сомнительной компании Avia Invest, имеющей непосредственное отношение к Илану Шору, будет возвращено государству. Об этом заявил глава государства в эфире одного из частных телеканалов, уточнив, что даже если этот судебный процесс займет время, он все равно будет доведен до конца.



Говоря о появившейся информации о том, что у кишиневского аэропорта появился новый концессионер – российский бизнесмен Андрей Гончаренко, президент сообщил, что этот предприниматель изначально был в «одной схеме с Шором», и что у него серьезные проблемы в России, решить которые он пытался за счет ставленников беглого олигарха Владимира Плахотнюка.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Нужно четко обозначить, что этот Гончаренко вместе с Шором изначально был в этой схеме. То есть, это не передача другим, это возвращение обратно Шору, из-за того, что Ротшильд понял, что происходит. Это первое. Во-вторых, оказывается, у этого так называемого инвестора большие проблемы в России. Он подал документы, чтобы получить гражданство Молдовы. Это еще было при Плахотнюке. Это делалось потому, что у него большие проблемы в РФ. И он как-то пытался легализоваться здесь, чтобы уже из Молдовы двигаться куда-то дальше, но не успел, потому что правительство поменялось».



Глава государства подчеркнул, что Международный аэропорт Кишинева был и остается собственностью государства, а компания, взявшая его в концессию сроком на 49 лет, получила только право управлять авиагаванью, но никак не право собственности в отношении этого объекта. Вместе с тем, президент в очередной раз заявил, что власти страны будут добиваться аннулирования соглашения о сдаче аэропорта в концессию.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Аэропорт, как был, так и остался собственностью государства. Это право, что они передают друг другу, – для нас ничего не стоит, потому что на все активы кишиневского аэропорта наложен арест. Мы обсуждали этот вопрос на Совбезе и приняли решение наложить арест для того, чтобы они не смогли всё это распродать. Хотя по закону они не имеют права продажи, потому что это – собственность государства, но чтобы они что-то там не придумали, какие-то залоги, и так далее».



При этом, президент уточнил, что на пути аннулирования сделки о концессии возникло очень много «подводных камней», преднамеренно заложенных в официальные договоры о сдаче в концессию правительством Лянкэ. Однако, по словам главы государства, разрешение этого вопроса, хоть и может затянуться, всё равно будет доведено до конца.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Для нас принципиальный вопрос: мы будем возвращать аэропорт исключительно в ведение государства. Это делается через суд. Конечно, это непросто, потому что есть определенные моменты, которые не были включены в эти договоры, и это намеренно делалось правительством Лянкэ. Конечно, мы должны сейчас «выдернуть» всех, кто занимался этой приватизацией. Я уверен, что новый генпрокурор этим займется».



При этом Додон сообщил, что после того, как правительство Лянкэ в нарушение действующего законодательства сдало аэропорт в концессию, палки в колеса стало вставлять и союзническое тогда правительство Майи Санду.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Мы знаем, где они встречались, и это тоже показательно, но я пока об этом говорить не буду, еще не время. И после того, как Ротшильд взял на себя обязательства, они дали по тормозам. Мы ничего в судах не могли найти, потому что правительство Санду просто все приостановило. И сейчас, когда пришло новое правительство, оно сказало, что мы доведем это до конца, но чтобы вы не думали, что будет монополия. И когда мы еще один аэропорт откроем, они — сразу в кусты».



Президент выразил уверенность в том, что открытое желание правительства Иона Кику разрушить созданную на протяжении десятилетий монополию на авиаперелеты напрямую повлияло на решение Натаниэля Ротшильда отказаться от покупки 95% акций Avia Invest. По словам главы государства, приобретение права управления кишиневским аэропортом в условиях отсутствия монополии абсолютно невыгодно европейскому магнату, потому что тогда у населения Молдовы появится выбор авиаперевозчика, и с населения невозможно будет взимать этот немыслимо дорогой аэропортовый сбор в размере 9 евро. Подводя итог, Игорь Додон заверил в том, что власти страны сделают всё для того, чтобы исключительное право управления Международным аэропортом Кишинева вернулось государству, а также, чтобы открыть еще как минимум 1-2 аэропорта на территории нашей страны.