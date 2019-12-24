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Гранты молодежным организациям


24 декабря была запущена грантовая программа 2020 для молодежных организаций. Ее цель - всестороннее развитие молодежного сектора. Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович отметил, что данной инициативой ведомство, руководимое им, намерено оказать материально-техническую и финансовую поддержку молодежным организациям, которые реализуют на территории страны различные проекты, оказывающие влияние на молодежную политику.

КОРНЕЛИУ ПОПОВИЧ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ

«Посредством данной программы мы намерены реализовать на практике пункты национальной стратегии развития молодежного сектора на 2020 год. Безусловно, мы хотим стимулировать активность молодежи в стране».

Претендовать на гранты могут некоммерческие организации, в которых 2/3 членов и руководства представлены молодежью, и цели которых ориентированы на личностное развитие молодых людей и их интеграцию в общественную жизнь.

ИОН ДОНЯ, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИ МИНПРОСВЕТЕ

«Грантовая программа нацелена на 4 приоритета: вовлечение молодежи, услуги для молодежи, консолидация молодежного сектора и экономические возможности для молодежи».

Все проекты, представленные на конкурс и соответствующие критериям, будут рассмотрены специальной комиссией. По итогам проверки и в случае получения положительного заключения Министерство образования культуры и исследований подпишет с отобранной молодежной организацией контракт о финансировании.

ИОН ДОНЯ, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИ МИНПРОСВЕТЕ

«Половина состава жюри привлечена не из министерства. Это, в том числе, и представители донорских организаций, которые реализуют подобные программы с молодежью, половина представляет финансовые институты. Почему мы решили сделать так? Потому что мы намерены провести все транспарентно».

На грантовую программу для молодежных организаций 2020 предусмотрено 7 миллионов леев. Эти средства будут выделены из бюджета страны: на проекты, которые будут реализованы на местном или региональном уровнях, - от 70 до 200 тысяч леев, а на национальные - от 100 до 350 тысяч леев. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 31 января 2020 года. Их принимают в Министерстве образования, культуры и исследований.



Опубликовано: 20:00 24/12/2019




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