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Пожары, аварии и «газовый вопрос» - в поле зрения кабмина


Рост числа пожаров и ДТП по всей стране, а также решение «газового вопроса» стали основными темами проведенного премьером Ионом Кику во вторник утром заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подробности – в нашем материале.

Более 1,5 тысячи пожаров, унесших жизни 216 человек. Такова неутешительная статистика текущего года. Наиболее распространенными причинами возгораний стали ошибки, допущенные при строительстве и эксплуатации печей, а также при монтаже и эксплуатации тепловых установок. В данной связи премьер дал соответствующие указания всем компетентным органам и перечислил остальные проблемы, которые очень беспокоят кабинет министров.

ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Мы вступаем в период новогодних праздников, и все мы должны быть очень внимательными. Нас также очень сильно беспокоит ситуация на национальных дорогах, а также ситуация с пожарами. Каждое утро я получаю очень пугающие отчеты, связанные с числом возгораний. Мы будем следить за этой ситуацией и принимать необходимые решения».

В связи с представленной информацией, ответственные лица Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Министерства экономики и инфраструктуры и «Moldovagaz» отметили необходимость обновления национальной законодательной базы, которая включала бы ряд изменений, в том числе ограничение использования автономных тепловых установок в жилых домах. В свою очередь премьер потребовал от ГИЧС активизировать сотрудничество с местными органами власти и полицейскими на местах для информирования людей об опасности эксплуатации печей и тепловых установок. Также на заседании была рассмотрена статистика дорожно-транспортных происшествий. В уходящем году в Молдове произошло 2307 ДТП, в результате которых погибли 232 человека и еще тысячи получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными нарушениями стали превышение скорости, непредоставление приоритета на дороге и езда в нетрезвом состоянии. В данной связи Ион Кику отметил, что необходимо найти эффективные способы уменьшить количество аварий и их последствий. В ходе заседания обсуждался и так называемый «газовый вопрос». Министр экономики и глава «Moldovagaz» выразили уверенность, что перебоев с поставкой голубого топлива не будет, поскольку традиционный маршрут поставки газа, скорее всего, будет функциональным в результате прогресса в переговорах между Российской Федерацией и Украиной. Однако власти готовы и к альтернативным вариантам в случае необходимости. Кроме того, на заседании комиссии было принято решение о выделении финансовых средств: 115 тысяч леев на восстановление сгоревшего жилья в селе Нишканы, Каларашского района, чуть более 140 тысяч леев Ниспоренскому районному совету для создания и поддержания санитарных фильтров, предназначенных для борьбы с чумой свиней, и чуть более 186 тысяч леев на ремонт крыши Дома культуры в селе Ларга Бричанского района, который был разрушен в результате сильного ветра летом этого года.



Опубликовано: 20:00 24/12/2019




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