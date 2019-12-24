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Кику: улучшив условия труда, можно остановить миграцию


Также, как и глава государства, премьер-министр озабочен поиском решения проблемы возврата наших сограждан и для приостановления процессов миграции. Так, в ходе встречи, проведенной главой кабинета министров с представителями Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, Ион Кику заявил, что отток населения и незаконное трудоустройство можно искоренить, лишь улучшив условия труда и его оплаты.

Создание новых рабочих мест, повышение уровня минимальной заработной платы по стране, борьба с незаконным трудоустройством и защита прав работников – были главными темами проведенной премьером встречи. Кроме того, Кику рассказал профсоюзным лидерам о программе правительства на 2020-2023 гг., призванной обеспечить модернизацию национальной инфраструктуры и привлечение инвестиций, создание стабильных рабочих мест в регионах страны и повышение благосостояния людей.

ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«С оттоком населения и с незаконным трудоустройством можно эффективно бороться только улучшением условий труда и возможностей для трудоустройства. Программа правительства направлена на обеспечение выгодных условий для инвесторов, способных создавать стабильные рабочие места по всей стране».

В свою очередь, представители профсоюзов отметили необходимость усовершенствования Трудового кодекса и его адаптации к международным стандартам. Премьер-министр выступил за постоянный диалог между властями и представителями Национальной конфедерации профсоюзов с целью решения возникающих проблем, и подчеркнул, что у обеих сторон общие цели.



Опубликовано: 20:00 24/12/2019




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