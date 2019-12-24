Глава государства промульгировал ряд законов о госбюджете и «бюджете государственного социального страхования»
Президент Республики Молдова Игорь Додо сегодня подписал ряд законов, направленных Парламентом для промульгации. Речь идёт о Законе «О государственном бюджете на 2020 год», Законе «О бюджете государственного социального страхования» на будущий год, Законе «О фондах обязательного медицинского страхования» на 2020 год, а также о блоке законов, направленных на предоставление дополнительной социальной защиты определенным категориям населения, и т.д.
Эти важные для страны документы были приняты и промульгированы в рекордные сроки благодаря совместным усилиям всех ответственных лиц и институтов. До конца нынешнего года эти законы будут опубликованы в Официальном вестнике.
«Благодарю коллег из Правительства и Парламента за ответственность, оперативность и плодотворное сотрудничество в процессе разработки нормативных актов, имеющих ключевое значение для развития и обеспечения благополучия нашей страны», - отметил Игорь Додон.
Эти важные для страны документы были приняты и промульгированы в рекордные сроки благодаря совместным усилиям всех ответственных лиц и институтов. До конца нынешнего года эти законы будут опубликованы в Официальном вестнике.
«Благодарю коллег из Правительства и Парламента за ответственность, оперативность и плодотворное сотрудничество в процессе разработки нормативных актов, имеющих ключевое значение для развития и обеспечения благополучия нашей страны», - отметил Игорь Додон.
Опубликовано: 15:13 24/12/2019
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