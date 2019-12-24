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Спикер провела встречу с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком



Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела теплую встречу с Послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком.
Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами и наметили возможности его дальнейшего укрепления.

«Считаю, что парламентские группы дружбы и Парламентское собрание Молдовы и Польши могут способствовать значительному укреплению дружеских связей между нашими странами и народами. Отдельно поблагодарила за поддержку польской диаспоры в Молдове, которая бережно хранит культуру и традиции польского народа на молдавской земле.

В канун одного из самых главных праздников для большинства европейских народов – Рождества – пожелала господину Послу, его семье и всему польскому народу светлых праздников и счастливого Нового года», - отметила Гречаный.


Опубликовано: 13:21 24/12/2019

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