Вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский прокомментировал ситуацию в детском саду №124, где директор учебного заведения вынуждала воспитателей взимать с родителей плату за аренду актового зала для проведения новогоднего утренника.



«Администрация садика заверяет, что никаких сборов за аренду зала нет, и не будет. Дирекция образования сектора Ботаника проинформирована и взяла вопрос на контроль. Любые незаконные сборы фиксируйте!» - отметил Юрий Витнянский.



Редакция телеканала Accent TV будет следить за развитием событий.



Напомним, ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан неоднократно представлял программу своей команды по борьбе с коррупцией и беззакониях в школах и детских садах столицы.