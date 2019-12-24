Вице-претор сектора Ботаника прокомментировал ситуацию с поборами в детском саду №124: «Вопрос взят на контроль!»
Вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский прокомментировал ситуацию в детском саду №124, где директор учебного заведения вынуждала воспитателей взимать с родителей плату за аренду актового зала для проведения новогоднего утренника.
«Администрация садика заверяет, что никаких сборов за аренду зала нет, и не будет. Дирекция образования сектора Ботаника проинформирована и взяла вопрос на контроль. Любые незаконные сборы фиксируйте!» - отметил Юрий Витнянский.
Редакция телеканала Accent TV будет следить за развитием событий.
Напомним, ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан неоднократно представлял программу своей команды по борьбе с коррупцией и беззакониях в школах и детских садах столицы.
«Администрация садика заверяет, что никаких сборов за аренду зала нет, и не будет. Дирекция образования сектора Ботаника проинформирована и взяла вопрос на контроль. Любые незаконные сборы фиксируйте!» - отметил Юрий Витнянский.
Редакция телеканала Accent TV будет следить за развитием событий.
Напомним, ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан неоднократно представлял программу своей команды по борьбе с коррупцией и беззакониях в школах и детских садах столицы.
Опубликовано: 12:04 24/12/2019
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