Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
 

Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днем рождения


Глава государства направил тёплые и сердечные поздравления Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву по случаю дня рождения, пожелав доброго здоровья, долголетия, молодости души и реализации всех помыслов и устремлений.

«Сегодня Азербайджан является фактором стабильности как на региональном, так и международном уровнях. Благодаря проводимой господином Алиевым взвешенной внутренней и внешней политике страна добивается весомых результатов во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит эффективные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление её авторитета на международной арене.

Пользуясь приятной возможностью, выражаю Ильхаму Гейдаровичу глубокую признательность за его значительный вклад в укрепление связей между нашими дружественными государствами», - говорится в поздравительном послании президента Молдовы.


Опубликовано: 11:30 24/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева по случаю столетия Республики Азербайд ...
  • Игорь Додон поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рожд ...
  • Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
  • Глава государства поздравил президента Азербайджана с Днем Республики
  • Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения







    • Все новости

    Глава государства промульгировал ряд законов о госбюджете и «бюджете государственного социального страхования»
    Спикер провела встречу с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком
    Спикер провела встречу с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком
    Вице-претор сектора Ботаника прокомментировал ситуацию с поборами в детском саду №124: «Вопрос взят на контроль!»
    Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
    Директор детского сада на Ботанике требует оплату за аренду актового зала для проведения утренников
    В парламенте прошла благотворительная акция «Волшебство нас объединяет»
    Гречаный: Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между парламентом Молдовы и Народным собранием Гагаузии
    Президент: В Молдове будут построены еще 1-2 аэропорта (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный выразила соболезнования Мирче Снегуру по поводу смерти супруги
    Ион Чебан: "Мы будем уделять спорту больше внимания, чтоб развивать это направление в учебных заведениях"
    В Кишиневе открылся еще один муниципальный детский сад
    Додон: Незаконная концессия аэропорта Кишинева представляет угрозу для страны и граждан Молдовы
    Игорь Додон вручил премии лучшим шахматистам страны
    Выступление президента Игоря Додона по случаю юбилея образования Гагаузской автономии
    Глава государства принял участие в Торжественном собрании по случаю 25-летия Гагаузской автономии (ВИДЕО)
    Вице-примар Бухареста посетил примэрию Кишинева
    Глава государства обсудил с американским послом вопросы двустороннего сотрудничества между Молдовой и США
    Игорь Додон провел встречу с депутатами парламента Турции во главе с Мехметом Алтаем
    Зинаида Гречаный встретилась с членами Группы дружбы Турция – Молдова
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     