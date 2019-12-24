Глава государства направил тёплые и сердечные поздравления Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву по случаю дня рождения, пожелав доброго здоровья, долголетия, молодости души и реализации всех помыслов и устремлений.



«Сегодня Азербайджан является фактором стабильности как на региональном, так и международном уровнях. Благодаря проводимой господином Алиевым взвешенной внутренней и внешней политике страна добивается весомых результатов во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит эффективные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление её авторитета на международной арене.



Пользуясь приятной возможностью, выражаю Ильхаму Гейдаровичу глубокую признательность за его значительный вклад в укрепление связей между нашими дружественными государствами», - говорится в поздравительном послании президента Молдовы.

