Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Глава государства направил тёплые и сердечные поздравления Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву по случаю дня рождения, пожелав доброго здоровья, долголетия, молодости души и реализации всех помыслов и устремлений.
«Сегодня Азербайджан является фактором стабильности как на региональном, так и международном уровнях. Благодаря проводимой господином Алиевым взвешенной внутренней и внешней политике страна добивается весомых результатов во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит эффективные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление её авторитета на международной арене.
Пользуясь приятной возможностью, выражаю Ильхаму Гейдаровичу глубокую признательность за его значительный вклад в укрепление связей между нашими дружественными государствами», - говорится в поздравительном послании президента Молдовы.
«Сегодня Азербайджан является фактором стабильности как на региональном, так и международном уровнях. Благодаря проводимой господином Алиевым взвешенной внутренней и внешней политике страна добивается весомых результатов во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит эффективные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление её авторитета на международной арене.
Пользуясь приятной возможностью, выражаю Ильхаму Гейдаровичу глубокую признательность за его значительный вклад в укрепление связей между нашими дружественными государствами», - говорится в поздравительном послании президента Молдовы.
Опубликовано: 11:30 24/12/2019
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