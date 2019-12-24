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Директор детского сада на Ботанике требует оплату за аренду актового зала для проведения утренников


Директор столичного детского сада №124 в столичном секторе Ботаника объявила сбор денег за аренду актового зала, в котором у воспитанников проводятся утренники. Об этом журналисту телеканала Accent TV рассказали родители детей, учащихся в этом дошкольном учреждении.

Помимо добровольно-принудительных сборов на нужды учреждения, родители теперь должны оплачивать и сбор за использование помещений садика, что грубо противоречит не только здравому смыслу, но и действующему законодательству.

«Никогда раньше мы о таком даже и не слышали!» - возмущаются родители, огорченные очередными поборами.

Кроме этого, по словам родителей, администрация учебного заведения отказывается решать существующие в саду проблемы – побои среди воспитанников, отсутствие занятий в группах, нехватку кадров, ремонт помещений и так далее, не говоря уже об отсутствии отчетности о потраченных средствах, собираемых с родителей, так теперь вводятся и очередные сборы.

Также сообщается о том, что подарки, выделенные примэрией Кишинева, не были вручены учащимся.

Управление образования сектора Ботаника неоднократно было уведомлено о происходящем в детском саду №124, однако, никаких действий так и не было предпринято.

Редакция телеканала Accent TV обратится за комментариями по этому поводу к генеральному примару столицы Иону Чебану, руководству претуры сектора Ботаника, а также ответственным чиновникам в столичном управлении образования, молодежи и спорта.


Опубликовано: 11:03 24/12/2019

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