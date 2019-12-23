Подведены итоги первого Кубка Президента РМ по футболу
Глава государства принял участие в церемонии вручения Кубков Президента Республики Молдова по футболу среди детей командам, занявшим призовые места по итогам первого турнира. Бронзовые медали завоевали игроки из теоретического лицея «Спиру Харет», серебряные – воспитанники теоретического лицея «Джеордже Кэлинеску». А победителем турнира стали юные футболисты из теоретического лицея «Александр Добрый» столичного пригорода Сынджера.
Глава государства поздравил победителей с этим достижением и поблагодарил все 24 команды, принявшие участие в состязании. В то же время, он пообещал организовать в следующем году еще более масштабный турнир.
ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Я хочу поздравить победителей, вы знаете, что когда я открывал этот турнир, я кое-что пообещал. Это первая попытка, первый Кубок Президента, и я думаю, что это было первое успешное начало».
«Мы очень рады первому месту. Сами соревнования какими были? - Довольно тяжелый и интересный турнир».
«Я очень рад, что победили, это заслуга команды, а не только тренера».
«Очень яркий матч. Я наслаждаюсь моим сыном, и мы желаем ему добиться еще больших побед».
Идея организации турнира принадлежит спортсменам Италии, представляющих профессиональные клубы этой страны.
ТОМАС МОЛЕНДИНИ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА " КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РМ”
«Проект направлен на развитие молодежного спорта в Молдове. Это сотрудничество очень важно, так как Молдова для меня второй дом. Все дети равны, и все они должны играть в футбол».
Напомним, что развитие спорта, в том числе и детского, остается приоритетом для администрации президента. Поэтому под патронатом Игоря Додона продвигается, в том числе ,и развитие детского футбола, а самые талантливые юные игроки, благодаря прошедшему турниру, могут попасть для дальнейшего обучения мастерству в футбольные школы итальянских футбольных клубов.
Опубликовано: 20:00 23/12/2019