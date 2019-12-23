

В минувшее воскресенье с заходом солнца начался праздник света и добра – Ханука. Евреи отмечают его на протяжении 2000 лет. По традиции Ханука продлится 8 суток, и ежедневно в память об освобождении Иерусалимского храма будет зажигаться новая свеча.



Придание гласит, что нужно было осветить оскверненный храм Иерусалима. Для этого зажгли специальный семисвечник — Минору. Масла оставалось всего один кувшин, но его хватило на целых восемь дней – это и называют чудом Всевышнего, а также победой света над тьмой. По традиции еврейская община Республики Молдова каждый год в первый день Хануки собирает все еврейские организации города для участия в торжественной церемонии зажигания первой свечи.



«Это детский, светлый, семейный праздник, это праздник чуда, и мы ждем этого чуда постоянно. И сам факт того, что 8 дней в каждой квартире на окошке горит ханукия – это символ того чуда, которое было в древности, и семьи не стесняются соблюдать этот праздник».



«Он очень веселый, на нем можно кушать сладости, и он очень праздничный».



«У нас внучка учится в еврейской школе, и мы вместе с ней пришли попраздновать, посмотреть, ну и, конечно же, принять участие».



«Каждый еврей, каждый человек делает доброе дело, он делает свет для этого мира. И это мы отмечаем, когда зажигаем свечи, показываем вам, когда мы выполним какую-то заповедь, какое-то хорошее дело, и добавляем свет на весь мир».



В программе мероприятия – праздничное шоу, ярмарка, угощения и развлечения для взрослых и детей.



ШИМШОН Д. ИЗАКСОН, РАВВИН ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РМ



«Ключевой закон, безусловно, чтобы в каждом еврейском доме зажигались ханукальные свечи: первый день — одна свеча, второй день — две свечи, и так до восьми. Но всё, конечно, обрастает традициями. Есть традиция ханукальной игры, берется «завивон», волчок, и крутится, вот такая детская игра. Принято кушать блюда, приготовленные на масле, поскольку ключевое чудо праздника связано с маслом. В память о нем вся еда связана с маслом: пончики, латкес, драники, - всё, где много масла».



Ханука – семейный праздник. Взрослые и дети садятся за праздничный стол, уставленный традиционными блюдами, детям вручают небольшие подарки, которые они, согласно древним обычаям, должны пожертвовать. А взрослые поют, едят сладости и радуются празднику.