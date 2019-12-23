

Счастливые лица детей и их родителей, музыка и хорошее настроение. В столичном секторе Буюканы возобновил свою работу отремонтированный детский сад № 166. В торжественном открытии дошкольного учреждения принял участие генеральный примар столицы Ион Чебан.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



« Это хороший проект, и я думаю, что такие проекты мы будем продолжать реализовывать и дальше. У нас было 7,5 млн. леев из бюджета, также помог экономический агент, который придумал эту идею государственно-частного партнерства. Он вложил существенные средства в инфраструктуру. Здесь было заброшенное здание, теперь оно возвращено детям, родителям, и это хорошо, такие проекты мы должны продолжать».



Детский сад № 166 не реконструировался долгие годы, но благодаря поддержке примарии и экономического агента ремонт здесь сделали практически с нуля.



КРИСТИНА ГОРОДЕНКО, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 166



«Детский сад оборудован в соответствии с необходимыми стандартами. В каждой группе у нас теперь есть посудомоечная машина, чему мы очень рады. Оборудование, мебель, - всё новое. Питание очень хорошее, меню согласовано с шеф-поваром, есть медсестра».



На данный момент зарегистрированы заявки на посещение этого детского сада, в том числе и трех ясельных групп, от родителей 150 детей. Всего же здесь могут воспитываться 320 малышей. Руководство детского сада ждет дальнейших запросов.



ЮЛИЯ ДАРИЕ, ПЕДАГОГ



«Мы сегодня очень рады, что пришло время открытия. У нас невероятные эмоции. В этом году мы были очень хорошими, поэтому Дед Мороз порадовал нас замечательными подарками: как детей, так и родителей, и учителей. У всех всё есть: у детей очень красивые игровые площадки, теплые, красивые, вместительные группы со всеми удобствами для развития».



Родители очень рады тому, что теперь детский сад есть и вблизи их домов, и им не придется искать другое дошкольное учреждение.



«Мы очень рады, что рядом с нашим домом открылся детский сад. Группа нам понравилась, всё красиво, хорошо устроено. Мы надеемся, что и сыну это понравится, и мы с удовольствием придем сюда».



«Мне нравится, внутри я немного видела, но снаружи все очень красиво. Видно, что ремонт сделан качественно. Детский сад большой, я не видела в городе таких больших детских садов».



В будущем планируется ремонт и других детских садов столицы.