

Сегодня – ровно три года, как Игорь Додон вступил в должность Президента Республики Молдова. «Это было время многочисленных вызовов, как для страны, так и лично для меня, поскольку я работал в очень сложной и даже враждебной политической среде», – отметил в связи с годовщиной сам глава государства на своей странице в соцсети.



Подводя итоги своей трёхлетней деятельности на посту главы государства, Игорь Додон обозначил главные достижения своей команды за прошедший период, а также поделился планами на грядущий 2020-ый год. Однако особое внимание президент уделил уходящему году, назвав его чрезвычайно важным для Молдовы.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Это был хороший год, со своими вызовами, но именно в этом году нам удалось вызволить страну из-под захвата. Был разрушен олигархический режим. За этот год сменилось три правительства, но я думаю, что эти перемены - к лучшему. Очень важно, что последует далее – в 4-ый год мандата президента, в эти 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня».



На своей странице в соцсети Игорь Додон предложил вниманию граждан небольшой фильм, повествующий о том, как прошли эти три года, и каких результатов добилась за это время команда президента.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«В следующем году начатая мною ранее деятельность будет еще активнее, еще интенсивнее, еще эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее, невзирая ни на что и ни на кого!».



В беседе с журналистами телеканала Accent TV граждане дали высокую оценку деятельности Игоря Додона на посту президента страны. По их словам, со всеми вызовами глава государства справляется на отлично, и, что не менее важно, – продолжает в том же духе.



«Очень и очень нравится. Он всё делает, чтобы простые люди достойно жили».



«Все хорошо. Если сравнивать с его предшественниками, то всё хорошо».



«Всё нормально. Главное эту зиму пережить. Остальное, думаю, всё будет хорошо. Понятно, что ему всегда будут и палки в колеса вставлять, за пять секунд нельзя рассказать обо всех причинах, почему у него не получилось задуманного. Очень большое сопротивление оказывается извне и изнутри. Думаю, что всё-таки он большинство из обещанного реализует».



«То, что он делает в соответствии со своими конституционными полномочиями и обязанностями, – он делает очень хорошо».



Наши собеседники не упустили возможности поздравить президента с этой важной датой. Вот что они ему желают.



«Игорю Додону что желаю? Чтобы был честным, порядочным. Мы гордимся им, спасибо ему, и ещё раз здоровья. Работайте на благо общества».



«Успехов, и меньше чтобы палки ему в колеса ставили в парламенте».



«Здоровья, прежде всего, энергии, чтобы не опускались руки. Ну и чтобы все мы его поддержали».



Игорь Додон был всенародно избран на должность Президента Республики Молдова в 2016-ом году голосами более чем 834 тысяч избирателей, что является рекордным показателем народной поддержки за всю историю независимой Молдовы. Церемония инаугурации состоялась 23 декабря 2016 года.