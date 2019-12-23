

Высшее руководство Республики Молдова, экс-президенты и депутаты, представители дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе, собрались в понедельник во Дворце республики, чтобы отметить 25-летие со дня образования Гагаузской автономии. Ровно четверть века назад, 23 декабря 1994 года, Парламент Республики Молдова принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии, который поставил точку в длительном межэтническом конфликте. В составе суверенной Республики Молдова гагаузы получили возможность реализовывать свои политические права, укреплять экономический потенциал автономии, сохранять гагаузскую культуру и язык.



Торжественное собрание началось с внесения в зал почетным караулом Конституции Молдовы и Уложения автономии. Создание в далёком 1994 году Автономно-территориального образования Гагаузия в составе Республики Молдова отвечало интересам нашего молодого государства, которое находилось на этапе своего становления, отметил в своем выступлении президент Игорь Додон. Руководство Молдовы и сегодня, и завтра будет уделять большое внимание жителям Гагаузии, поддерживать социально-экономическое развитие региона и его культурное многообразие, заверил он.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Это событие даёт нам возможность оценить пройденный путь и обозначить некоторые перспективы на последующие годы, не только для Гагаузии, но и для нашей Родины, Республики Молдова. Я как президент не подписал принятые в 2018 году три закона по Гагаузии, так как они не соответствовали ранее согласованной на уровне рабочей группы редакции. Хочу вас заверить, что я не подпишу эти законы, пока они не будут соответствовать общей позиции и Кишинёва и Комрата. Думаю, что парламент должен вернуться к рассмотрению этих законов, так как в них прописываются некоторые процедуры и уточняются права автономии в рамках Конституции и законодательства Республики Молдова».



Глава государства заметил, что в последнее время уроженцы Гагаузии принимают всё большее участие в руководстве страной. Новый посол Молдовы в Турции, председатель правления АО «Молдовагаз» и генеральный прокурор Молдовы — выходцы из автономии. Более того, впервые в парламенте регион представляют три депутата, а Башкан АТО Гагаузия является постоянным членом Совета безопасности и Правительства Республики Молдова.



ИРИНА ВЛАХ, БАШКАН АТО ГАГАУЗИЯ



«Уважаемые представители политического класса! Мы вместе преодолели долгий путь. У нас есть общие хорошие достижения. 25 лет мы учимся, у нас одни и те же заботы, одни и те же преграды, одни и те же цели. Сегодня наша цель — это обеспечить развитие Гагаузии, а Молдова чтобы стала процветающей страной. Каждый гражданин должен обладать равными правами и чувствовать себя защищенным у него дома».



Гагаузия движется вперёд семимильными шагами. Только за последние 4 года в регионе открылось более 1100 рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру составили 671 млн. леев. С нуля были созданы промышленные парки, запущены собственные социальные программы, оказывается поддержка аграриям и бизнесу, открыто 5 новых детских садов. Это сказывается и на собственных доходах автономии: бюджет региона на будущий год впервые превысил 1 млрд. леев.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Успехи и прогресс этого региона могут служить, я не побоюсь этого сказать, примером для всех других регионов нашей страны. Хочу подчеркнуть, что парламент уделяет и будет уделять самое пристальное внимание развитию региона, укреплению сотрудничества с региональными властями, чтобы народ Гагаузии видел и ощущал результат усилий предпринимаемых центральными властями для процветания региона».



Поздравил жителей Гагаузской автономии с юбилеем и премьер-министр Ион Кику. В своем послании глава кабмина говорил и на гагаузском языке, чем вызвал не только немалое удивление присутствующих в зале, но и громкие аплодисменты.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Дорогие гагаузские братья! Поздравляю вас от всей души с этим праздником. Это наш общий праздник – и молдаван, и гагаузов. Долгих лет Гагаузской автономии и всей нашей Республике Молдова. Я прошу прощения за мой акцент, но я очень хотел поздравить наших братьев гагаузов на их прекрасном языке».



Торжественное собрание по случаю 25-летия создания Гагаузской автономии прошло при поддержке президента Игоря Додона. В ходе мероприятия за особые заслуги во всех областях деятельности на благо Гагаузии Ирина Влах наградила главу государства высшей наградой региона — Орденом «Gagauz Yeri».