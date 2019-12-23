

За прекрасное сотрудничество между правительством, парламентом и администрацией президента своих коллег поблагодарил и глава кабинета министров Ион Кику. Премьер подчеркнул, что без этого хорошо отлаженного механизма было бы невозможно разработать и принять в столь сжатые сроки проекты бюджетов на будущий год.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Действие этих важных документов начнется незамедлительно, с утра 2 января, когда эти 700 леев, которые предназначены для более чем 600 тысяч человек, поступят в почтовые отделения страны и на специальные банковские карты для населения. Без этих основополагающих законов мы бы не смогли обеспечить выплату пенсий и зарплат. Это очень и очень важно».



Премьер рассказал журналистам и об итогах двух своих кратких визитов – в Страсбург и в Рим, уточнив, что есть полная поддержка со стороны европейских структур в процессе реформ, которые внедряются в нашей стране.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«У нас есть полная поддержка со стороны Совета Европы в том, что касается реформ, в том числе, реформы юстиции. В Риме у меня состоялось много двусторонних встреч. Одна из самых важных – встреча с новым комиссаром ЕС по вопросам политики расширения и соседства, который также гарантировал нам поддержку в продвижении реформ. Мы обсудили предстоящие преобразования во множестве областей».



Глава правительства всегда держит руку на пульсе. Вот и вчера, узнав об очередях на пунктах пропуска в страну в Леушенах и Скулянах, он счел необходимым быть там. Поздним вечером Ион Кику прибыл на эти КПП и проверил, как обстоит ситуация.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Время ожидания даже в таких сложных условиях не превышало 40-50 минут. Я простоял в Леушенах около 40 минут, и лица, которые только заезжали на границу, уже проезжали ее, когда я уезжал. Сейчас поток машин раза в три больше, чем в обычное время. Таможенная служба, сотрудники Пограничной полиции усилили свои ряды, чтобы обеспечить нормальную работу».



Премьер держит на контроле и «газовый вопрос». Ион Кику выразил удовлетворение тем, что эту проблему уже можно считать решенной. Глава кабмина надеется, что Россия и Украина официально заключат соответствующее соглашение уже на этой неделе.