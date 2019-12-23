

А председатель законодательного органа Зинаида Гречаный кратко подвела на брифинге итоги уходящего года для парламента. Одним из главных достижений она назвала сотрудничество всех депутатов по приоритетным вопросам социального и экономического характера.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Меня очень радует, что даже, несмотря на то, что сейчас в парламенте нет большинства, некоторые социальные и экономические инициативы, поступившие как со стороны президента, так и со стороны правительства и самих депутатов, были единогласно поддержаны всеми. Я считаю, что это очень и очень важное достижение. Некоторые акцентируют внимание на том, кто и с кем создает коалиции, тогда как у нас – другая задача: найти вопросы, которые нас объединяют, а не разъединяют».



Спикер отметила, что именно к этому она призывала и весь депутатский корпус: разрабатывать инициативы, которые бы приносили пользу населению Молдовы и которые бы объединяли всех законотворцев. В то же время, спикер заявила, что считает большим успехом то, что в сжатые сроки правительству удалось разработать проект закона о госбюджете на будущий год, а парламенту – принять его, а также бюджеты социального и медицинского страхования.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Да, этому предшествовали очень долгие дебаты, но очень важно, что страна вступает в новый год с утвержденными бюджетами: и госбюджет, и бюджеты социального и медицинского страхования были приняты. И я надеюсь, что редакторы успеют внести все поправки депутатов для того, чтобы уже сегодня мы смогли бы отправить на промульгацию президенту все эти документы. И я хочу сказать, что всё возможно! Мы сумели найти необходимые ресурсы. За это я хочу сказать отдельное спасибо коллегам из правительства, с которыми мы работали в тандеме, и которым удалось изыскать эти финансовые средства. Многие злопыхатели говорили, что мы не найдем денег на повышение пенсий, на проведение индексации дважды в год. Мы же доказали, что, когда есть желание, - всё возможно!».