

Кредитные средства будут направлены исключительно на инфраструктурные проекты, в то время как восстановление уже существующих и строительство новых аэропортов будет осуществлено за счет частно-государственного партнерства. Об этом заявил президент Игорь Додон. Глава государства сообщил, что уже определены механизмы, которые будут использоваться для восстановления авиагаваней в Бельцах и в Мэркулештах, отметив, что на прошлой неделе эти объекты проинспектировал премьер Ион Кику.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«В Бельцах для строительства аэропорта будет задействован механизм частно-государственного партнерства. Для этого должно быть запущено оценочное исследование. Согласно процедуре, это займет определенное время – от полугода до года. В Мэркулештах должны быть осуществлены инвестиции за счет государственных предприятий – не из госбюджета, а из средств этих госпредприятий, для того, чтобы этот проект стал функциональным уже с мая-июня будущего года. Поэтому кредитные средства пойдут исключительно на инфраструктурные проекты, в частности, на строительство и восстановление дорог».



В то же время, говоря об отказе Натаниэля Ротшильда приобретать акции «Avia Invest», компании, взявшей в концессию сроком на 49 лет Международный аэропорт Кишинева, Додон предположил, что одной из причин этого решения могло стать разрушение монополии на предоставление авиауслуг.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Возможно, это решение было принято, в том числе по причине того, что на территории Молдовы открываются и другие аэропорты. Сегодня мы разрушаем монополию на международные авиаперелеты, которая существовала до сих пор, и кого-то это очень беспокоит».



При этом президент попросил не путать право собственности и право управления собственностью, подчеркнув, что единственным собственником и владельцем Международного аэропорта Кишинев было и остается государство, а компания «Avia Invest» получила лишь право управления ею сроком на 49 лет. Однако, как напомнил глава государства, цель нынешней власти – вернуть полномочия исключительно правительству.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Наша цель остается прежней: вернуть управление Международным аэропортом Кишинева в исключительное право Правительства РМ. Мы будем настаивать на процедуре аннулирования соглашений на концессию, заключенных несколько лет назад бывшими правительствами, и я думаю, что у нас есть вполне реальные шансы. Я не удивлюсь, если этот концессионер сам придет к нам и уступит государству свое право, потому что увидит, что в Молдове начинают развиваться другие аэропорты».



Подводя итог, Игорь Додон сообщил, что решение Ротшильда об отказе от акций «Avia Invest» не было согласовано с молдавским руководством. В понедельник утром компания Натаниэля Ротшильда - «NR Investments Ltd» - в своем официальном заявлении объявила, что отказывается от покупки 95% акций «Avia Invest SRL» – фирмы, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева. Концессионное соглашение по пока что единственной авиагавани страны было подписано 30 августа 2013 года между Агентством публичной собственности и «Avia Invest».