

Учитывая, что России и Украине удалось прийти к разрешению вопроса о транзите российского топлива, острота «газового вопроса» для Молдовы отпала. Теперь правительству не придется прибегать к активации кредитного письма, заключенного с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил глава кабинета министров, который раскрыл детали этого кредитного соглашения.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Речь не идет о кредите, и тем более о том, что он был взят. Есть такой финансовый инструмент, который называется кредитное письмо, которое начинает работать исключительно в случае необходимости. Необходимость возникла бы в том случае, если бы мы прибегли к закупке европейского газа. Этот газ мы не берем, потому что понимаем, что экстренность «газового вопроса» исчерпала себя, и мы получим российский газ по традиционному маршруту».



Более того, премьер подчеркнул, что все слухи о том, что Молдова якобы уже потратила эти 50 миллионов долларов, являются спекуляциями, запущенными прежним правительством, члены которого сами намеревались обратиться к этому кредиту.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«РМ не потратила и не потратит ни одного цента до тех пор, пока не будет активирован этот финансовый инструмент. Все остальное – спекуляции, особенно тех, кто в сентябре хотел сам воспользоваться этим инструментом».



Напомним, 11 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне подписали договор о предоставлении Молдове кредита в размере 50 миллионов долларов на покупку газа в экстренной ситуации. На прошлой неделе парламент ратифицировал данное соглашение.