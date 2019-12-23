

В понедельник утром Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику провели традиционное еженедельное совещание, на котором подвели итоги прошедшей недели, а также обозначили приоритеты на предстоящие 7 дней. Особое внимание было уделено рабочему визиту главы государства в Москву и в Санкт-Петербург. Президент назвал поездку продуктивной и рассказал журналистам об ее результатах.



Ключевой стала встреча Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание экономическим. Есть и конкретные результаты.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«На этой неделе Правительство Российской Федерации должно принять решение о продлении беспошлинного экспорта пяти категорий молдавских товаров. Кроме того, российская сторона должна рассмотреть возможность предоставления преференциального режима для еще пяти наименований».



Президент также сообщил, что российский рынок в скором времени будет открыт еще для порядка 200 молдавских компаний. Другим обсужденным между Додоном и Путиным вопросом стал кредит для реализации инфраструктурных проектов в нашей стране.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Речь идет о кредите размером в 300 миллионов долларов, которое запросило молдавское правительство для осуществления крупных инфраструктурных проектов. Хочу сообщить, что принципиальное решение было принято. В январе договор более подробно обсудят представители министерства финансов двух стран для того, чтобы уже в феврале, к началу парламентской сессии, депутаты ратифицировали это соглашение».



При этом глава государства сообщил, что условия предоставления кредита со стороны России практически идентичны тем, на которых Молдова брала займы у западных партнеров. Бесперебойное обеспечение природным газом нашей республики — еще один важный вопрос, который Додон обсудил в рамках визита в Россию.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Вы знаете, что была достигнута договоренность о подписании соглашения между Россией и Украиной, поэтому российский природный газ будет поставляться в нашу страну традиционным маршрутом, то есть, через Украину. Хочу напомнить, что с 1 января 2020 года цена на поставляемое Россией голубое топливо будет значительно ниже, чем та, которую мы платили на протяжении текущего года».



Подводя итог, президент дал оценку уходящему году, заявив, что он был сложным, но результативным, и поблагодарил всё население страны за поддержку, оказываемую нынешней власти.