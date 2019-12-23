Вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску прибыл с рабочим визитом в Кишинев, где посетил примэрию и встретился с примаром Ионом Чебаном.



Во время встречи Бэдулеску отметил, что из-за политической ситуации, которая была ранее в Кишиневе, у прошлого руководства не было возможности осуществить перемены на длительный период.



Стороны договорились возобновить и совместно осуществлять культурные проекты, а также проводить обмен опытом между командами.



Также были рассмотрены темы безопасности, градостроительства и социальной помощи.



Бэдулеску считает, что местная власть должна заботиться о гражданах и городе, а не заниматься политикой.



Чебан согласился с вице-примаром Бухареста и сообщил ему, что именно с таким слоганом он и проводил свою избирательную кампанию на пост примара.



Во время обсуждений вице-примар Бухареста сказал, что советники из Бухареста готовы предоставить всю необходимую помощь в осуществлении различных проектов в Кишиневе.



Чебан заверил вице-примара Бухареста, что Кишинев будет надежным партнером в сотрудничестве с столицей Румынии.