Вице-примар Бухареста посетил примэрию Кишинева
Вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску прибыл с рабочим визитом в Кишинев, где посетил примэрию и встретился с примаром Ионом Чебаном.
Во время встречи Бэдулеску отметил, что из-за политической ситуации, которая была ранее в Кишиневе, у прошлого руководства не было возможности осуществить перемены на длительный период.
Стороны договорились возобновить и совместно осуществлять культурные проекты, а также проводить обмен опытом между командами.
Также были рассмотрены темы безопасности, градостроительства и социальной помощи.
Бэдулеску считает, что местная власть должна заботиться о гражданах и городе, а не заниматься политикой.
Чебан согласился с вице-примаром Бухареста и сообщил ему, что именно с таким слоганом он и проводил свою избирательную кампанию на пост примара.
Во время обсуждений вице-примар Бухареста сказал, что советники из Бухареста готовы предоставить всю необходимую помощь в осуществлении различных проектов в Кишиневе.
Чебан заверил вице-примара Бухареста, что Кишинев будет надежным партнером в сотрудничестве с столицей Румынии.
Во время встречи Бэдулеску отметил, что из-за политической ситуации, которая была ранее в Кишиневе, у прошлого руководства не было возможности осуществить перемены на длительный период.
Стороны договорились возобновить и совместно осуществлять культурные проекты, а также проводить обмен опытом между командами.
Также были рассмотрены темы безопасности, градостроительства и социальной помощи.
Бэдулеску считает, что местная власть должна заботиться о гражданах и городе, а не заниматься политикой.
Чебан согласился с вице-примаром Бухареста и сообщил ему, что именно с таким слоганом он и проводил свою избирательную кампанию на пост примара.
Во время обсуждений вице-примар Бухареста сказал, что советники из Бухареста готовы предоставить всю необходимую помощь в осуществлении различных проектов в Кишиневе.
Чебан заверил вице-примара Бухареста, что Кишинев будет надежным партнером в сотрудничестве с столицей Румынии.
Опубликовано: 14:21 23/12/2019
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