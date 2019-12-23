Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон: Проблема поставок российского газа в Республику Молдова через Украину решена
 

Вице-примар Бухареста посетил примэрию Кишинева


Вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску прибыл с рабочим визитом в Кишинев, где посетил примэрию и встретился с примаром Ионом Чебаном.

Во время встречи Бэдулеску отметил, что из-за политической ситуации, которая была ранее в Кишиневе, у прошлого руководства не было возможности осуществить перемены на длительный период.

Стороны договорились возобновить и совместно осуществлять культурные проекты, а также проводить обмен опытом между командами.

Также были рассмотрены темы безопасности, градостроительства и социальной помощи.

Бэдулеску считает, что местная власть должна заботиться о гражданах и городе, а не заниматься политикой.

Чебан согласился с вице-примаром Бухареста и сообщил ему, что именно с таким слоганом он и проводил свою избирательную кампанию на пост примара.

Во время обсуждений вице-примар Бухареста сказал, что советники из Бухареста готовы предоставить всю необходимую помощь в осуществлении различных проектов в Кишиневе.

Чебан заверил вице-примара Бухареста, что Кишинев будет надежным партнером в сотрудничестве с столицей Румынии.


Опубликовано: 14:21 23/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Примар Кишинева Ион Чебан встретился с вице-примаром Бухареста Аурелианом Б ...
  • Примар Кишинева встретился с послом Румынии в Молдове
  • В Кишинев прибудет мэр Бухареста
  • Плодотворный визит
  • У Кишинева три новых вице-примара







    • Все новости

    Вице-примар Бухареста посетил примэрию Кишинева
    Глава государства обсудил с американским послом вопросы двустороннего сотрудничества между Молдовой и США
    Игорь Додон провел встречу с депутатами парламента Турции во главе с Мехметом Алтаем
    Зинаида Гречаный встретилась с членами Группы дружбы Турция – Молдова
    В секторе Ботаника продолжаются работы по благоустройству дворов
    В Кишиневе открылась Рождественская ярмарка
    В Уголовно-процессуальный кодекс внесены важные поправки
    В Окнице пропал 13-летний подросток
    В Комрате отметили 25-летие создания Гагаузской автономии
    Гречаный: Надеюсь, что в новом году сотрудничество ветвей власти в Молдове будет столь же эффективным!
    На этой неделе состоится заседание рабочей группы по разработке регламента деятельности киосков и их нового дизайна
    ДТП на столичной улице. Один человек погиб
    Взрыв в одной из квартир Кишинева. Двое пострадавших
    Градоначальники Кишинева и Минска провели рабочую встречу
    Социалисты провели Единый день политического информирования граждан
    Батрынча: Положительные изменения в стране произошли благодаря фракции ПСРМ
    Зинаида Гречаный подвела итоги деятельности парламента в 2019 году
    Депутат ПСРМ: Создание благоприятных условий для бизнеса является одним из приоритетов социалистов
    Игорь Додон: Проблема поставок российского газа в Республику Молдова через Украину решена
    Руководство страны провело совместное совещание (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     