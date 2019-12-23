Глава государства обсудил с американским послом вопросы двустороннего сотрудничества между Молдовой и США
Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего стратегического диалога, констатировали его укрепление и стабильность в уходящем году, несмотря на серьезные политические вызовы для нашей страны.
«Пришли к общему мнению о необходимости сохранения позитивной динамики и в 2020 году. Пожелал господину Послу и его близким счастливого Рождества и Нового года», - заключил президент.
Опубликовано: 13:28 23/12/2019
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