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Игорь Додон провел встречу с депутатами парламента Турции во главе с Мехметом Алтаем


Глава государства провел встречу с делегацией депутатов турецкого Парламента во главе с Мехметом Алтаем, руководителем парламентской группы дружбы Молдова-Турция.

В ходе беседы молдавский лидер отметил продвинутый уровень двусторонних отношений и выступил за сохранение темпов устойчивого роста молдавско-турецкого стратегического диалога.

«Турецкая Республика – один из важнейших торговых партнеров РМ, и нам хотелось бы, чтобы экономика нашей страны осталась привлекательным направлением для турецкого бизнеса», - сказал президент Молдовы.

Игорь Додон также высоко оценил финансовую и техническую помощь, предоставляемую Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), особенно в Гагаузской автономии.

«За последние годы Агентство выделило более 33 млн. долларов США на реализацию проектов в различных приоритетных областях, таких как здравоохранение, образование, защита окружающей среды и т.д.

В этом контексте отметил, что сегодня важный день для Республики Молдова, а именно: празднование 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Выделил особую роль Турецкой Республики и лично тогдашнего Президента Сулеймана Демиреля в урегулировании кризисной ситуации в регионе в начале 90х годов.

В продолжение беседы проинформировал членов делегации о моем предстоящем 29-30 декабря с.г. официальном визите в Турецкую Республику. Планируется проведение Молдавско-турецкого Форума деловых людей и первого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня», - отметил Додон.



Опубликовано: 13:26 23/12/2019

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