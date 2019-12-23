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Зинаида Гречаный встретилась с членами Группы дружбы Турция – Молдова



Зинаида Гречаный встретилась сегодня с членами парламентской Группы дружбы Турция - Молдова, которые находятся в нашей стране по случаю празднования 25-й годовщины территориального автономного образования Гагаузия.

В ходе беседы были отмечены хорошие отношения всестороннего сотрудничества между Молдовой и Турцией и выражена заинтересованность в их дальнейшем укреплении.

«Недавняя ратификация молдавским Парламентом Совместной декларации о создании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой будет способствовать укреплению двустороннего экономического и социального сотрудничества», - отметила председатель парламента.

Зинаида Гречаный встретилась с членами Группы дружбы Турция – Молдова


Опубликовано: 13:23 23/12/2019

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