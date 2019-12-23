Зинаида Гречаный встретилась сегодня с членами парламентской Группы дружбы Турция - Молдова, которые находятся в нашей стране по случаю празднования 25-й годовщины территориального автономного образования Гагаузия.В ходе беседы были отмечены хорошие отношения всестороннего сотрудничества между Молдовой и Турцией и выражена заинтересованность в их дальнейшем укреплении.«Недавняя ратификация молдавским Парламентом Совместной декларации о создании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой будет способствовать укреплению двустороннего экономического и социального сотрудничества», - отметила председатель парламента.