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В секторе Ботаника продолжаются работы по благоустройству дворов



Претура столичного сектора Ботаника продолжает работы по благоустройству дворов. Об этом в социальной сети написал вице-претор сектора Юрий Витнянский.

На Валя Кручий №2 и №4 начали работы по обустройству парковок. В данных дворах проживает большое количество людей, в связи с чем и большая концентрация транспортных средств.

На Валя Кручий №2 будет обустроено 670 квадратных метров парковки и на Валя Кручий №4 еще 645 метров квадратных», - отметил Витнянский.


Опубликовано: 12:01 23/12/2019

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