

Претура столичного сектора Ботаника продолжает работы по благоустройству дворов. Об этом в социальной сети написал вице-претор сектора Юрий Витнянский.



На Валя Кручий №2 и №4 начали работы по обустройству парковок. В данных дворах проживает большое количество людей, в связи с чем и большая концентрация транспортных средств.



На Валя Кручий №2 будет обустроено 670 квадратных метров парковки и на Валя Кручий №4 еще 645 метров квадратных», - отметил Витнянский.