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В Кишиневе открылась Рождественская ярмарка


Рождественская ярмарка открылась в центре столицы вечером в субботу, 21 декабря. Жители и гости Кишинева смогут посетить ее до 10 января, передает МОЛДПРЕС.

Ярмарка расположена в сквере Кафедрального собора Рождества Христова, а не на улице 31 августа, как это было в предыдущие годы. На открытии ярмарки выступили Национальный оркестр народной музыки «Lăutarii» и Алекс Каланча Бэнд, а также состоялось шоу с фейерверками.

Рождественскую ярмарку можно будет посетить ежедневно с 12.00 до 22.00. На ярмарке представлены работы народных мастеров, есть дом Деда Мороза, развлечения для детей и гастрономическая зона, где посетители могут найти глинтвейн, чай, кофе и выпечку.

В течение последующих трех недель, в выходные и праздники на ярмарке будут проводиться концерты. Перед посетителями выступят Вали Богян, SunStroke Project, Нелли Чобану, Катарсис и Анишоара Пуйкэ.

Рождественская ярмарка вдохновлена традиционными рождественскими ярмарками в европейских городах, и проводится в Кишиневе уже в третий раз. В этом году ярмарка организована правительством Республики Молдова и столичной примэрией. Ярмарка завершится 10 января гала-концертом и праздничным розыгрышем призов.

Рождественские ярмарки также проводятся и в столичных секторах.


Опубликовано: 11:44 23/12/2019

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