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В Уголовно-процессуальный кодекс внесены важные поправки



На последнем в этой сессии пленарном заседании парламента депутаты внесли поправки в ряд законодательных актов, в том числе Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о юридической помощи, гарантируемой государством, передает МОЛДПРЕС.

Согласно проекту, отказ органа уголовного преследования в приеме жалобы или доноса о совершении или подготовке совершения преступления может быть обжалован у прокурора или вышестоящего прокурора в течение 15 дней с даты уведомления о постановлении. Постановление может быть обжаловано у судьи по уголовному преследованию в течение 10 дней с даты уведомления.

Также в статью 58 УПК, в контексте прав жертвы особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления против личности, жертвы пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, будут добавлены права жертв торговли людьми и торговли детьми для устранения дискриминации в отношении этих лиц.

Еще одно изменение кодекса предусматривает, что в случае, если задержание человека, подозреваемого в совершении преступления, не было зарегистрировано в течение 3 часов, он должен быть освобожден.



Опубликовано: 11:43 23/12/2019

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