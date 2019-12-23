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В Окнице пропал 13-летний подросток


13-летний Даниил Рошка пропал 19 декабря. Мальчик был замечен в компании парня лет 20, который всегда ходит с гитарой. Сообщение о пропаже Даниила Рошки опубликовано в социальной сети, на странице поискового добровольческого отряда «COD», пишет aif.md.

Согласно представленной информации, мальчик проживает в городе Окница, по адресу: ул. Малиновски, 34А. Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза карие, лицо овальное, есть шрам на правой брови. Был одет в черную куртку до колен, голубые джинсы, обут в обувь темного цвета.
За спиной был рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112.

В Окнице пропал 13-летний подросток


Опубликовано: 11:31 23/12/2019

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