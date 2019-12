Președintele Parlamentului RM, președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, în cadrul briefingului comun cu Președintele RM Igor Dodon și prim-ministrul Ion Chicu a făcut un mic bilanț al activității Parlamentului în anul 2019.



Zinaida Greceanîi a explicat că nu este vorba despre bilanțul activității pe parcursul întregului an, întrucît Parlamentul și-a început activitatea abia la 8 iunie. Cu toate acestea, în această perioadă au fost înregistrate 293 de inițiative legislative.



Parlamentul a votat 175 de inițiative legislative venite atît din partea fracțiunilor politice, cît și a Președintelui, a Guvernului și a unor deputați. Au fost adoptate 73 de legi și 102 hotărîri.



Zinaida Greceanîi a menționat că, în pofida absenței unei majorități parlamentare în Legislativ, pentru unele inițiative legislative ale Președintelui, Guvernului, deputaților, atît de ordin social cît și economic au votat în unanimitate toți deputații din Parlament.



„Aceasta este o realizare foarte importantă. Am făcut o coaliție cu toți împreună pentru că obiectivul nostru este să găsim ceea ce ne unește și nu ceea ce ne dezbină. De aceea, am solicitat deputaților Parlamentului să promoveze astfel de inițiative – în sfera socială, în economie – de care să beneficieze întreaga societate, întreaga țară”, a spus speakerul.



De asemenea, Zinaida Greceanîi a amintit că în Parlament au avut loc dezbateri aprinse cu privire la adoptarea Legii bugetului de stat: “Primordial era ca țara să intre în noul an cu legile bugetare adoptate: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor medicale. Sper că astăzi le vom trimite președintelui spre promulgare”.



Președintele Parlamentului a menționat că au fost găsite resursele necesare pentru finanțarea inițiativelor socio-economice și a mulțumit colegilor de la Guvern. “Aceasta înseamnă că se muncește în tandem. Am găsit resursele necesare, în legătură cu care anterior au existat multe controverse și chiar s-a speculat că nu avem mijloace financiare pentru indexarea pensiilor, majorarea salariilor”.



Zinaida Greceanîi a subliniat că au fost găsite surse interne de finanțare, pentru aceasta nu a fost nevoie să se majoreze sau să se rectifice bugetul. “Tot ce era necesar era să depui efort și nu doar să faci declarații, așa cum fac cei care pur și simplu nu știu să muncească și se învinuiesc unii pe alții”.



În încheiere, Zinaida Greceanîi a exprimat speranța că, în noul an, cooperarea dintre ramurile puterii va fi la fel de eficientă.