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В Комрате отметили 25-летие создания Гагаузской автономии


В Комрате состоялись торжественные мероприятия по случаю 25-летия создания Гагаузской автономии. Празднования состоялись в Доме культуры, где собрались ветераны становления Гагаузии, руководство региона и почетные гости.

Глава Гагаузии в своем выступлении вспомнила годы 30-летней давности.

«Я помню зал комратского Дома культуры 30 лет назад. Тогда движение «Гагауз халкы» проводило очередное мероприятие, где говорилось о необходимости создания Гагаузии. Помню холодный зал и жаркие выступления активистов. Мой отец брал меня с собой на эти мероприятия. В глазах людей я видела смелость и вместе с тем обеспокоенность за будущее своего народа. Многих из тех, кто был в этом зале 30 лет назад, я вижу и сегодня», - сказала башкан.

Ирина Влах отметила, что 25-летие Гагаузии широко отмечается не только в автономии, но и Молдове, а также в России и Турецкой Республике.

Башкан поименно назвала имена лидеров гагаузского национального движения, которые стояли у истоков формирования Гагаузии.


Опубликовано: 11:23 23/12/2019

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