



Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный подвела сегодня на брифинге итоги деятельности парламента, начиная с 8 июня этого года, а также выразила надежду на то, что в новом году сотрудничество ветвей власти будет столь же эффективным.



«Речь идет не о годовом балансе, так как Парламент начал свою деятельность только 8 июня. Тем не менее, за этот период было зарегистрировано 293 законодательных инициативы. Парламент проголосовал за 175 законодательных инициатив, поступивших как от политических фракций, так и от Президента, Правительства, отдельных депутатов. Принято, в том числе, 73 закона и 102 постановления!» - сказала Гречаный.



Председатель парламента отметила, что, несмотря на отсутствие в законодательном органе парламентского большинства, за некоторые законодательные инициативы Президента, Правительства, депутатов, как социальные, так и экономические, единогласно проголосовали все депутаты Парламента.



«Это очень важное достижение. Мы все объединились, потому что наша цель – найти то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет. Вот почему я призвала депутатов Парламента продвигать такие инициативы - в социальной сфере, в экономике, - которые идут на пользу всему обществу, всей стране.



Напомнила также, какие жаркие дискуссии шли в парламенте по поводу утверждения закона о бюджете. Очень важно было, чтобы страна вступила в новый год с принятыми законами о бюджете: и государственным бюджетом, и бюджетом государственного социального страхования, и бюджетом медицинского страхования. Надеюсь, что сегодня отправим их Президенту для промульгации.



Отметила, что необходимые ресурсы на финансирование социально-экономических инициатив были найдены, и поблагодарила коллег из Правительства. Это означает, что мы работаем в тандеме. Мы нашли необходимые ресурсы, о которых раньше было много споров, и даже было сказано, что у нас нет средств для индексации пенсий, для повышения заработной платы.



Подчеркнула, что были найдены именно внутренние источники финансирования, для этого не было необходимости увеличения, корректировки бюджета. Все, что нужно было, - приложить усилия, а не просто делать заявления, как те, кто просто не знают, как работать, и пытаются обвинять друг друга.



В заключение выразила надежду на то, что в новом году сотрудничество ветвей власти будет столь же эффективным», - отметила Гречаный.



