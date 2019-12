Solstiţiul de iarnă din 2019 va avea loc în dimineaţa zilei de 22 decembrie, la ora 06.19. Momentul va marca începutul iernii astronomice, fiind legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui, transmite MOLDPRES.



În timpul solstiţiului de iarnă, emisfera nordică a planetei se află în cel mai îndepărtat punct faţă de soare. Pe de altă parte, în emisfera sudică, 22 decembrie marchează solstiţiul de vară sau ziua în care partea sudică a planetei se află la cel mai apropiat punct de Soare.



Solstiţiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice, precum şi începutul celor mai reci trei luni din an, în emisfera nordică. După solstiţiu, zilele încep să crească. Pe 22 decembrie, în momentul solstiţiului, Soarele răsare cu 23° 27' sud de punctul cardinal estic, iar la amiază urcă la doar 21° faţă de orizont. Astfel, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 de minute, în timp ce noaptea are o durată maximă de 14 ore şi 10 minute, conform Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Ursean” din România. De mâine, ziua va începe să crească şi va ajunge egală cu noaptea la echinocţiul de primăvară din data de 20 martie 2020.



În cultura păgânilor, solstiţiul de iarnă însemna naşterea Soarelui, simbolizând un nou proces al celor patru anotimpuri. Romanii îl preaslăveau pe Saturn, zeul recoltelor, alături de Mithras, cunoscut drept zeu al luminii. Solstiţiul de iarnă era celebrat de vechii daci prin sacrificarea porcului, obicei care s-a păstrat până în ziua de azi și este legat acum de sărbătoarea Crăciunului. Dacii se situau prin acest ritual de partea luminii în lupta cu întunericul, în cea mai scurtă zi din an.