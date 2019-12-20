

Судебная система Республики Молдова нуждается в серьезном реформировании, а проводить изменения необходимо путем постоянного диалога со всеми заинтересованными сторонами. Об этом на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Кишинев заявил председатель Венецианской Комиссии Джанни Букиккио.



Букиккио отметил, что Венецианская комиссия рассмотрит в срочном порядке запрос Министерства юстиции Молдовы по поводу проекту закона о реформировании Высшего совета магистратуры. Заключение по этому вопросу предположительно будет дано до конца января 2020 года и сразу же будет опубликовано. Председатель Венецианской комиссии подчеркнул, что Республике Молдова необходима серьезная реформа судебной системы.



ДЖАННИ БУКИККИО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ

Молдова нуждается в серьезной реформе юстиции. Эта реформа должна быть проведена в экстренном режиме, но в то же время качественно. Для этого потребуется время, и в этом процессе важна последовательность. Мы должны продвигаться по пути этой реформы, не теряя времени, но и не торопясь. Важно, чтобы эта реформа была последовательной и глобальной.



Также председатель Венецианской комиссии подчеркнул важность проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы этот процесс увенчался успехом.



ДЖАННИ БУКИККИО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ

Когда я говорю об игроках, я имею в виду и главных игроков, и гражданское общество. Реформа должна проводиться прозрачно. Диалог должен проводиться непосредственно со всеми заинтересованными сторонами, а не через средства массовой информации. Для меня судебная система является одной из трех важных ветвей управления государством.

В то же время Венецианская комиссия уже высказалась по поводу законности нынешнего У него конституционная легитимность, которую нельзя оспаривать.

В свою очередь министр юстиции Республики Молдова Фадей Нагачевский отметил, что в ходе диалога с Букиккио их позиции не всегда совпадали. При этом министр подчеркнул, что мнение председателя Венецианской комиссии имеет большое значение, а все заключения высокой инстанции будут учтены в процессе реформирования судебной системы Республики Молдова.



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ, МИНИСТР ЮСТИЦИИ

Надеюсь, что его визит в Молдову будет способствовать выявлению проблем между ВСМ и судьями. Чтобы осуществить эффективную и заслуживающую доверию реформу, нам нужен политический консенсус, а также чтобы судебная власть осознала необходимость этой реформы и участвовала в ней, а не чувствовала себя исключенной из процесса и не считала, что реформа навязана ей».



Напомним, что парламент рассматривает проект Министерства юстиции о внесении изменений в закон о ВСМ, который предусматривает, в том числе, увеличение количественного состава Совета с 12 до 15 человек. Документ устанавливает и некоторые изменения в процедуре избрания членов ВСМ на Общем собрании судей, а также то, что председатель Высшего совета может быть избран только из его членов. Напомним, председатель Венецианской комиссии совершил визит в Кишинев 19 и 20 декабря по приглашению спикера.