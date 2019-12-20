

С профессиональным праздником от имени всего законодательного органа страны всех энергетиков Молдовы поздравила председатель парламента Зинаида Гречаный.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Этот день посвящен всем работникам энергетического сектора, которые своим профессионализмом и преданностью делу способствуют эффективной работе энергетической системы страны и национальной энергетической безопасности. От имени всего парламента хочу пожелать вам успехов в работе, профессионального роста и благополучия!».

