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В Кишиневе задержан экс-глава Национального инспектората расследований
 

Поздравление от депутатов


С профессиональным праздником от имени всего законодательного органа страны всех энергетиков Молдовы поздравила председатель парламента Зинаида Гречаный.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
«Этот день посвящен всем работникам энергетического сектора, которые своим профессионализмом и преданностью делу способствуют эффективной работе энергетической системы страны и национальной энергетической безопасности. От имени всего парламента хочу пожелать вам успехов в работе, профессионального роста и благополучия!».



Опубликовано: 20:00 20/12/2019




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