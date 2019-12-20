

На 22 декабря приходится День энергетика — профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло, тех, кто обеспечивает надежную и бесперебойную работу энергосистемы страны. Что символично, День энергетика отмечается в самый короткий световой день в году, но даже по случаю этой даты сотрудники энергетических компаний не оставляют свой пост, ведь для них не существует выходных и праздников.



Когда происходят чрезвычайные ситуации, реакция у энергетиков — мгновенная, не хуже чем у бригады скорой помощи. Диспетчерский персонал круглосуточно следит за режимом работы электросетевого комплекса, оперативно реагирует на любые изменения: погодные условия, аварийные отключения. В случае необходимости «Moldelectrica» может перейти на усиленный режим работы.



ГЕННАДИЙ ДИМОВ, ГЕНДИРЕКТОР ГП «MOLDELECTRICA»

«Мы с вами находимся в самом сердце молдавской энергосистемы. Это диспетчерский зал, центральная диспетчерская служба ГП «Moldelectrica», откуда в режиме реального времени, 24 часа в сутки, осуществляется оперативное управление всей молдавской энергосистемой, а также ведется управление ликвидацией всевозможных технологических нарушений и аварий по всей молдавской энергосистеме».



АЛЕКСАНДР ЧЕРЕВАТЕНКО, СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР, ГП «MOLDELECTRICA»

«Решения формируются здесь, непосредственно на месте старшего диспетчера. Мы принимаем оперативную информацию, в том числе по каналам связи. Здесь самое главное — своевременное получение информации, недопущение ошибок при выдаче решения и уже выдача команд подчиненному персоналу».



Электросети — как кровеносные сосуды в живом организме: должны работать бесперебойно. В ведении «Moldelectrica» 5500 километров линий электропередач высокого напряжения. Для сравнения, ими можно покрыть расстояние до Лондона и обратно. Следят энергетики и за четким функционированием 185 трансформаторных подстанций. На специальной видео-стене отображается вся энерго-транспортная сеть молдавской системы, а также связи со смежными энергосистемами Украины и Румынии. Там же в режиме реального времени диспетчеры следят за работой генераторов энергии: Молдавская ГРЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Бельцская ГЭС и Дубоссарская ГРЭС. В случае возникновения проблем на мониторе сразу появляется соответствующая информация.



АЛЕКСАНДР ЧЕРЕВАТЕНКО, СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР, ГП «MOLDELECTRICA»

«Мы 24 часа в сутки здесь, каждые 10 секунд информация обновляется. Мы получаем информацию, и наша обязанность основная – отреагировать на эту информацию, принять верное решение и дать соответствующую команду подчиненному персоналу, как дальше поступать».



Говоря простыми словами, энергетики ГП «Moldelectrica» отвечают за транспортировку электричества по высоковольтным сетям, за бесперебойное снабжение энергией всей республики, за ликвидацию последствий в случае чрезвычайных ситуаций и за подготовку соответствующих кадров. Ну а чтобы предприятия республики получали необходимую энергию, а у бытовых потребителей всегда был свет в доме, «Moldelectrica» постоянно модернизирует энергосистему страны. Различные проекты, внедряемые при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка, Еврокомиссии и других партнеров, повышают надежность электроснабжения, а также решается проблема возможного электродефицита.



ГЕННАДИЙ ДИМОВ, ГЕНДИРЕКТОР ГП «MOLDELECTRICA»

«У нас есть еще один очень серьезный нашумевший проект: это вставка постоянного тока на подстанции Вулканешты и строительство линии электропередач в 400 киловольт. Этот весь проект обеспечит энергобезопасность республики и обеспечит появление ещё одного игрока на внутреннем рынке электроэнергии, это значит, обеспечит конкуренцию. И, в перспективе, когда есть конкуренция, ценообразование на рынке меняется».



И в День энергетика, который символично отмечается в самый короткий световой день и самую длинную ночь в году, энергетики не покидают свой пост. Многие из них и Новый год встретят на работе, ведь электрическое сердце Молдовы не может остановиться ни на минуту. Глава «Moldelectrica» по случаю праздника обратился ко всем сотрудникам госпредприятия, особенно, к ветеранам, стоявшим у истоков молдавской энергосистемы, к молодым ребятам, которые выбирают эту профессию, и ко всем тем, кто работает в этой сфере и достойно обеспечивает бесперебойное функционирование энергосистемы.



ГЕННАДИЙ ДИМОВ, ГЕНДИРЕКТОР ГП «MOLDELECTRICA»

«Я хочу, конечно же, от себя и от всего коллектива поздравить всех молдавских энергетиков с наступающим профессиональным праздником.

Мы несём людям свет, тепло, а, значит, - уют. Поэтому я хочу, чтобы у всех энергетиков молдавских было тепло, уютно, свет в домах и их сердцах. Ну и у нас традиционно мы желаем друг другу всегда безаварийной работы».